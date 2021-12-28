Жириновский предложил включить 15 дней новогодних каникул в отпуска россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за высоких показателей смертности от коронавируса. По его мнению, лучше, чтобы граждане добавили эти дни к своим отпускам. Свою позицию политик озвучил в беседе с РИА "Новости".

"ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням ещё 15, и пусть они сами выберут, когда их взять", — сказал Жириновский.

По его словам, новогодние каникулы провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк. Кроме того, большие потери несёт экономика, добавил лидер ЛДПР.

"Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остаётся, как сидеть дома и пить", — заключил Жириновский.