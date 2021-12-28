AP: НАТО заявило, что самолёты альянса в 2021 году чаще всего вылетали из-за авиации РФ
290 из примерно 370 миссий проводились в ответ на действия российских воздушных судов, отметили в военном блоке.
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НАТО заявило, что в 2021 году самолёты альянса чаще всего вылетали из-за того, что российская авиация пролетала "слишком близко от воздушного пространства стран-членов". Об этом сообщает Associated Press.
"НАТО заявило, что 290 из примерно 370 миссий в 2021 году проводились в ответ на действия российских воздушных судов", — говорится в сообщении.
Как отмечается, больше всего заданий по перехвату было в регионе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой. Как правило, они проходили без происшествий. Также AP отмечает, что число перехватов российских судов уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Тогда альянс выполнил 350 полётов из-за самолётов РФ.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю разведку у границ России вели 39 иностранных самолётов и беспилотников.
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