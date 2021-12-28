НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

AP: НАТО заявило, что самолёты альянса в 2021 году чаще всего вылетали из-за авиации РФ

290 из примерно 370 миссий проводились в ответ на действия российских воздушных судов, отметили в военном блоке.

28 декабря, 05:00

© Pixabay

НАТО заявило, что в 2021 году самолёты альянса чаще всего вылетали из-за того, что российская авиация пролетала "слишком близко от воздушного пространства стран-членов". Об этом сообщает Associated Press.

"НАТО заявило, что 290 из примерно 370 миссий в 2021 году проводились в ответ на действия российских воздушных судов", — говорится в сообщении.

Почему США начали использовать самолёты-разведчики на Украине в обход НАТО

Почему США начали использовать самолёты-разведчики на Украине в обход НАТО

Как отмечается, больше всего заданий по перехвату было в регионе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой. Как правило, они проходили без происшествий. Также AP отмечает, что число перехватов российских судов уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Тогда альянс выполнил 350 полётов из-за самолётов РФ.

Ядерный патронаж: 5 главных угроз НАТО для России

Ядерный патронаж: 5 главных угроз НАТО для России

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю разведку у границ России вели 39 иностранных самолётов и беспилотников.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1