AP: НАТО заявило, что самолёты альянса в 2021 году чаще всего вылетали из-за авиации РФ

НАТО заявило, что в 2021 году самолёты альянса чаще всего вылетали из-за того, что российская авиация пролетала "слишком близко от воздушного пространства стран-членов". Об этом сообщает Associated Press.

"НАТО заявило, что 290 из примерно 370 миссий в 2021 году проводились в ответ на действия российских воздушных судов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего заданий по перехвату было в регионе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой. Как правило, они проходили без происшествий. Также AP отмечает, что число перехватов российских судов уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Тогда альянс выполнил 350 полётов из-за самолётов РФ.