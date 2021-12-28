Восходящая звезда российского хоккея Матвей Мичков повторил результат Овечкина

Во втором матче молодёжного чемпионата мира по хоккею против сборной Швейцарии российский нападающий Матвей Мичков отличился одним заброшенной шайбой. Ещё две гола он забил в стартовом поединке турнира против команды Швеции.

Таким образом в активе 17-летнего Мичкова, проводящего свой дебютный МЧМ, стало уже три заброшенные шайбы в двух матчах. Интересно, что в 2003 году почти аналогичным образом на дебютном молодёжном чемпионате стартовал и Александр Овечкин, который также после двух матчей имел в своём активе три гола. Правда, на МЧМ-2003 17-летний Овечкин уже в первой игре оформил хет-трик, а во второй не забил ни разу, тогда как Мичков сейчас разложил свои голы более равномерно. В результате тот турнир Овечкин завершил с шестью заброшенными шайбами.

Напомним, что Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по хоккею и всего отечественного хоккея в целом. Он принял участие в матче Кубка Карьяла против Финляндии в возрасте 16 лет, 11 месяцев и двух дней. До этого рекорд сборной России принадлежал всё тому же Овечкину, сыгравшему за национальную команду в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 15 дней. Кроме того, Мичков побил абсолютный рекорд отечественного хоккея, принадлежавший Владиславу Третьяку. Легендарный вратарь впервые сыграл за сборную СССР в возрасте 17 лет, 7 месяцев и 8 дней. Помимо этого Мичков, отличившись в матче против Швеции на Кубке Карьяла, стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России по хоккею. Он сделал это в 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, также превзойдя достижение Овечкина.