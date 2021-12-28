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Скибоб, брумбол и скиджоринг: Составлен топ самых необычных зимних видов спорта, которыми занимаются россияне

При этом аналитики выяснили, что на активности треть жителей страны готовы потратить около 5–10 тысяч рублей за сезон.

27 декабря, 21:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

70% жителей России как минимум пробовали заниматься одним из необычных видов зимнего спорта. Опрос, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек, провёл Ozon. Согласно имеющемуся в распоряжении Лайфа исследованию, две трети россиян на зимние активности тратят от 5 до 20 тысяч рублей за сезон.

Оказалось, что в нашей стране достаточно и поклонников необычных зимних видов спорта. Например, самым узнаваемым среди них оказался кёрлинг — он известен 77% респондентов. 70% опрошенных знают о гонках на собачьих упряжках, 27% — о катании на парусных санях и 26% — о скиджоринге. Также каждый пятый знаком с айскартингом, скибобингом (6%), брумболом (3%), теннисом на льду (7%) и волейболом на снегу (6%).

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При этом 7% опрошенных заявили, что не просто знают о каком-то экзотическом зимнем виде спорта, но и занимаются им уже больше года. А увлекаются россияне в основном кёрлингом или гонками на собачьих упряжках. Помимо того, интерес проявляют к волейболу на снегу (7%), скиджорингу (6%), теннису на льду (6%), парусным саням (6%), зимнему гольфу (5%), скибобу (5%), брумболу (5%). Большинство занимающихся такими видами спорта живут в Москве (13%), Екатеринбурге и Краснодаре (по 11%), Перми (10%), Новосибирске и Самаре (по 9%), Омске (8%) и Казани (7%).

Также опрос показал, что спортсменов, которые увлекаются традиционными зимними видами, в России значительно больше. Половина респондентов занимаются горнолыжными дисциплинами (лыжами и сноубордом), 7% — беговыми лыжами, по 6% — хоккеем и фигурным катанием. Ещё более четверти россиян не тренируются серьёзно, а занимаются лишь ради развлечения.

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На занятия спортом и зимние активности треть россиян готовы потратить около 5–10 тысяч рублей за сезон, 31% могут позволить себе выделить 10–20 тысяч рублей, а 25% — 20–30 тысяч рублей. Чаще всего покупают удобную одежду и обувь (32%), спортивное снаряжение (лыжи, коньки и т.д., 24%), а также необходимые для активных развлечений вещи (санки, тюбинг и т.д., 22%) и аксессуары для прогулок (16%). Большие траты наблюдаются среди краснодарцев, омичей, казанцев и новосибирцев, петербуржцев и других.

А ранее аналитики выяснили, как россияне готовятся к зимнему отдыху. Большая часть наших соотечественников мечтает об отдыхе на природе и настоящей сказке. При этом большинство предпочитает спокойное времяпрепровождение.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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