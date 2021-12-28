70% жителей России как минимум пробовали заниматься одним из необычных видов зимнего спорта. Опрос, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек, провёл Ozon. Согласно имеющемуся в распоряжении Лайфа исследованию, две трети россиян на зимние активности тратят от 5 до 20 тысяч рублей за сезон.

Оказалось, что в нашей стране достаточно и поклонников необычных зимних видов спорта. Например, самым узнаваемым среди них оказался кёрлинг — он известен 77% респондентов. 70% опрошенных знают о гонках на собачьих упряжках, 27% — о катании на парусных санях и 26% — о скиджоринге. Также каждый пятый знаком с айскартингом, скибобингом (6%), брумболом (3%), теннисом на льду (7%) и волейболом на снегу (6%).

При этом 7% опрошенных заявили, что не просто знают о каком-то экзотическом зимнем виде спорта, но и занимаются им уже больше года. А увлекаются россияне в основном кёрлингом или гонками на собачьих упряжках. Помимо того, интерес проявляют к волейболу на снегу (7%), скиджорингу (6%), теннису на льду (6%), парусным саням (6%), зимнему гольфу (5%), скибобу (5%), брумболу (5%). Большинство занимающихся такими видами спорта живут в Москве (13%), Екатеринбурге и Краснодаре (по 11%), Перми (10%), Новосибирске и Самаре (по 9%), Омске (8%) и Казани (7%).

Также опрос показал, что спортсменов, которые увлекаются традиционными зимними видами, в России значительно больше. Половина респондентов занимаются горнолыжными дисциплинами (лыжами и сноубордом), 7% — беговыми лыжами, по 6% — хоккеем и фигурным катанием. Ещё более четверти россиян не тренируются серьёзно, а занимаются лишь ради развлечения.

На занятия спортом и зимние активности треть россиян готовы потратить около 5–10 тысяч рублей за сезон, 31% могут позволить себе выделить 10–20 тысяч рублей, а 25% — 20–30 тысяч рублей. Чаще всего покупают удобную одежду и обувь (32%), спортивное снаряжение (лыжи, коньки и т.д., 24%), а также необходимые для активных развлечений вещи (санки, тюбинг и т.д., 22%) и аксессуары для прогулок (16%). Большие траты наблюдаются среди краснодарцев, омичей, казанцев и новосибирцев, петербуржцев и других.