Сочи любит богатых: Очереди и бешеные цены на открытии сезона на "Розе Хутор" 25 декабря на горнолыжном курорте в Красной Поляне официально открылся сезон. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, желающих потратить десятки и сотни тысяч рублей набралось немало. 24 декабря, 21:40 Отдыхающие в очереди на горнолыжном курорте "Роза Хутор". Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Для любителей провести свои выходные высоко в горах Красной Поляны недалеко от Сочи и покататься на горных лыжах на одном из самых популярных российских курортов "Роза Хутор" ежегодно в конце декабря с помпой открывают зимний сезон. В этот раз организаторы подготовили целую концертную программу с участием современных музыкальных коллективов и диджеев, а также целый фестиваль глинтвейна, который, обещают, будет литься там рекой.

Продлится горнолыжный сезон до конца марта. Руководство "Розы Хутор", правда, не надеется на рекорды посещаемости. По их заявлениям, туристический поток на курорте в этом сезоне ожидается примерно на 10% ниже показателя прошлого сезона, что связано с ограничениями на фоне пандемии коронавируса.

Действующие ограничения довольно жёсткие, и мы ожидаем, что этот сезон у нас будет немного слабее, чем прошлый, ожидаем "просадку" примерно на 10%. Но сезон будет ярким и насыщенным Александр Белокобыльский Генеральный директор курорта "Роза Хутор"

Несмотря на слова гендиректора курорта, даже 10-процентный недобор по выручке принесёт предпринимателям вполне внушительный доход. В прошлом году горнолыжный курорт посетило за сезон около 900 тысяч человек. А на открытии сезона при довольно жёстких ограничениях и предостережениях Роспотребнадзора выстраивались огромные очереди. О соблюдении дистанции нет и речи.

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Цены на "Розе Хутор"

"Роза Хутор" считается одним из самых элитных горнолыжных курортов в стране, и люди туда приезжают соответствующие. За новогодние праздники в среднем, по оценкам экспертов, человек тратит более 200 000 рублей. Сюда входит проживание, питание и билеты на спуск с горы.

Для того чтобы съездить в Сочи и покататься на горных лыжах или скейтборде семьёй с двумя детьми с пятницы по воскресенье, только за билеты на гору нужно выложить около 50 000 рублей. Ски-пасс на одного человека в день стоит 4150 рублей. В праздники цены, естественно, подрастут. Это при условии, если у вас есть своё обмундирование и инвентарь. Если же у вас нет лыж или сноуборда, то придётся раскошелиться ещё на четыре-двенадцать тысяч рублей на человека.

Понятно, что в эти три дня нужно где-то ночевать, причём делать это лучше на курорте, чтобы не тратить время на подъём. Отели на "Розе Хутор" удивляют разнообразием и, конечно, роскошью. Семьёй на три дня можно, например, снять небольшую виллу. Стоить это будет 300 000 рублей. Есть варианты и подешевле — коттедж за 200 000.

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Что до отелей, то цены сильно разнятся — от 10 000 до 65 000 рублей за номер стандарт и полулюкс.

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Если говорить о питании, то на курорте можно найти множество заведений общепита, начиная от небольших закусочных и пирожковых, заканчивая элитными ресторанами с потрясающими видами на горные склоны. Но даже в простеньких кафе, чтобы перекусить, нужно выложить кругленькую сумму. Так, например, в одном из них за яблочный пирог нужно выложить 1300 рублей, а за банановый 1500.

Для тех, кто не довольствуется закусками и не покупает еду в номер, чтобы потом самим приготовить, пообедать в кафе или ресторане среднего класса выльется тоже в кругленькую сумму. Зато вы сможете, например, отведать камчатского краба за 1350 рублей, мини-эклер с чёрной игрой за 1450 рублей или филе-миньон за 1400 рублей. Причём это цены за небольшие порции не в пиковые (праздничные) дни.

Таким образом, без перелёта отдых среднего уровня для обычной семьи обойдётся минимум в 150 000 рублей за три дня. Сколько за уик-энд на официальном открытии сезона выкладывают из своих кошельков звёздные персоны и миллионеры, которые предпочли Куршевелю Сочи, остаётся только догадываться.

Авторы Алексей Соков