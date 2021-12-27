"Огненный шар в небе": Рогозин опубликовал видео с моментом запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5"
За кадром хорошо слышно, как собравшиеся посмотреть старт после взлёта ракеты долго кричат "Ура".
Рогозин опубликовал видео с моментом запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". Кадр из видео © t.me / rogozin_do
Рогозин опубликовал видео с моментом запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". Видео © t.me / rogozin_do
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал видео с моментом запуска с космодрома Плесецк тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". Кадры появились в его телеграм-канале.
На видео слышно, как собравшиеся посмотреть старт после взлёта ракеты долго кричат "Ура". Рогозин поздравил госкорпорацию и всех энтузиастов отечественной космонавтики с безаварийным завершением пусковой кампании текущего года.
Стоит отметить, что по числу пусков ракет космического назначения "Роскосмос" в 2021 году сравнялся с 2019 годом, запустив 25 ракет с четырёх космодромов: Байконур, Восточный, Плесецк и Куру. В 2021 году были запущены носители "Союз-2", "Протон-М" и "Ангара".
Напомним, 27 декабря в 22:00 мск космические войска ВКС России провели третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. В Минобороны подчеркнули, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе "Персея" и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени. Изначально пуск должен был состояться 24 декабря, но тогда его перенесли за полторы минуты до старта.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от лёгкого до тяжёлого классов. Оно использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжёлой "Ангары" прошли 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.
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