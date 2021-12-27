Рогозин опубликовал видео с моментом запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". Видео © t.me / rogozin_do

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал видео с моментом запуска с космодрома Плесецк тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". Кадры появились в его телеграм-канале.

На видео слышно, как собравшиеся посмотреть старт после взлёта ракеты долго кричат "Ура". Рогозин поздравил госкорпорацию и всех энтузиастов отечественной космонавтики с безаварийным завершением пусковой кампании текущего года.

Стоит отметить, что по числу пусков ракет космического назначения "Роскосмос" в 2021 году сравнялся с 2019 годом, запустив 25 ракет с четырёх космодромов: Байконур, Восточный, Плесецк и Куру. В 2021 году были запущены носители "Союз-2", "Протон-М" и "Ангара".