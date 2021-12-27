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"Роскосмос" и NASA договорились совершать по одному перекрёстному полёту в год

Первые совместные исследования начнутся уже осенью 2022 года. Российские космонавты отправятся на МКС на Сrew Dragon 5, а американские астронавты — на "Союзе".

27 декабря, 16:22

© Twitter / "Роскосмос"

Россия планирует осуществлять совместно с США по одному перекрёстному полёту в год на Международную космическую станцию в 2022–2024 годах. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"По меньшей мере одну интегрированную команду в год", — сказал он в интервью газете The New York Times, отвечая на вопрос журналиста, сколько полётов планируется осуществлять по будущему соглашению.

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А ранее Лайф рассказывал, что в NASA анонсировали перекрёстные полёты России и США к МКС осенью 2022 года. Космонавты "Роскосмоса" отправятся на станцию на Сrew Dragon 5, а американские астронавты — на "Союзе".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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