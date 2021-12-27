"Роскосмос" и NASA договорились совершать по одному перекрёстному полёту в год

Россия планирует осуществлять совместно с США по одному перекрёстному полёту в год на Международную космическую станцию в 2022–2024 годах. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"По меньшей мере одну интегрированную команду в год", — сказал он в интервью газете The New York Times, отвечая на вопрос журналиста, сколько полётов планируется осуществлять по будущему соглашению.