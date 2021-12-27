Замглавы Минобороны Фомин: НАТО существенно нарастило боевой потенциал у границ России

За последние годы НАТО существенно нарастило боевой потенциал у границ России, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По его словам, это обеспечило альянсу возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России.

"Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области… В распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", — рассказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.