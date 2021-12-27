Замглавы Минобороны Фомин: НАТО существенно нарастило боевой потенциал у границ России
Он указал на то, что блок ежегодно проводит 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против Москвы.
Фото © NATO
За последние годы НАТО существенно нарастило боевой потенциал у границ России, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По его словам, это обеспечило альянсу возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России.
"Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области… В распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", — рассказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
По его словам, этапом наибольшего расширения НАТО стал 2004 год, когда в альянс приняли Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Румынию, Словакию и Словению. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге. Фомин указал на то, что блок ежегодно проводит 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против Москвы. В рамках манёвров особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В качестве примера он привёл учения Defender Europe-2021.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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