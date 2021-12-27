Цена нефти Brent превысила $78 впервые с 26 ноября
Подросла и стоимость фьючерса на сырьё марки WTI.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE увеличилась на 1,7% и достигла отметки в 77,08 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
К 18:57 мск нефть марки Brent снова подорожала и торговалась на уровне 78,22 доллара за баррель (+3,21%). В последний раз стоимость этой марки топлива была выше 77 долларов за баррель 26 ноября 2021 года. Подросла и стоимость фьючерса на сырьё марки WTI. Она выросла на 1,75% — до 75,08 доллара за баррель.
Как сообщал Лайф, в начале декабря цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель, что стало минимумом с 23 августа 2021 года.
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