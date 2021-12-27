В "Москве-Сити" откроется фотовыставка "Посол мечты"

Фотовыставка "Посол мечты" откроется во вторник, 28 декабря, на смотровой площадке Panorama 360 в "Башне Федерация. Восток" на территории "Москвы-Сити". На ней будут представлены истории участников проекта "Мечтай со мной" и ежегодной акции "Ёлка желаний", сообщили Лайфу в пресс-службе смотровой площадки.

"В рамках презентации экспозиции гости площадки познакомятся с фотоисториями участников проекта "Мечтай со мной" и ежегодной акции "Ёлка желаний" прошлых лет, а также смогут лично почувствовать себя волшебниками, исполнив одно из заветных желаний участников этого года", — говорится в сообщении.