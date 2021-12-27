В "Москве-Сити" откроется фотовыставка "Посол мечты"
Гости площадки смогут почувствовать себя волшебниками, исполнив одно из заветных желаний детей.
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Фотовыставка "Посол мечты" откроется во вторник, 28 декабря, на смотровой площадке Panorama 360 в "Башне Федерация. Восток" на территории "Москвы-Сити". На ней будут представлены истории участников проекта "Мечтай со мной" и ежегодной акции "Ёлка желаний", сообщили Лайфу в пресс-службе смотровой площадки.
"В рамках презентации экспозиции гости площадки познакомятся с фотоисториями участников проекта "Мечтай со мной" и ежегодной акции "Ёлка желаний" прошлых лет, а также смогут лично почувствовать себя волшебниками, исполнив одно из заветных желаний участников этого года", — говорится в сообщении.
Отметим, что "Мечтай со мной" — это всероссийский благотворительный проект, который воплощает в жизнь нематериальные мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
Напомним, благотворительная акция "Ёлка желаний" появилась в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. За время существования было исполнено 21 450 желаний. В этом году акция стартовала 15 ноября. Исполнять мечты планируется вплоть до конца февраля. Проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями или серьёзными заболеваниями, сирот и ребят из малоимущих семей, а также на пожилых граждан с тяжёлыми недугами. Выполняют мечты чиновники и бизнесмены. Ранее президент России Владимир Путин исполнил мечту девочки побывать в Мариинском театре. А губернаторы сняли с "Ёлки желаний" мечты юного фотографа, любителя поездов и фаната космоса.
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