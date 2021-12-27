Лайф публикует видео с места гибели журналиста и основателя националистического проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина . Ранее сообщалось, что 35-летний публицист свёл счёты с жизнью — его тело нашли возле дома на Тверском бульваре в центре Москвы. Погибшего уже опознала его супруга Марина Урусова. Пара расписалась в конце октября текущего года — всего пару месяцев назад. Вместе с ней на месте происшествия находится и мать журналиста.

Напомним, что в 2017 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, среди которых оказался "Спутник и погром", а за пару лет до этого в квартире Просвирнина прошёл обыск по делу об экстремизме, возбуждённому после одной из публикаций. Сам он заявлял, что следствие не нашло у него дома ни экстремистской литературы, ни символики.