Выпавшим из окна в центре Москвы оказался основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин
35-летний публицист мог свести счёты с жизнью. Причины и подробности произошедшего выясняются, на месте работают экстренные службы.
© Facebook / Егор Просвирнин
Мужчиной, выпавшим из окна на Тверском бульваре в центре Москвы, оказался журналист и основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Первое видео с места гибели Егора Просвирнина © LIFE
Егор Просвирнин — главный редактор сайта "Спутник и погром" — общественно-политического интернет-издания русской националистической направленности. Популярность он обрёл благодаря своему блогу в "Живом журнале". В 2017 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, среди которых оказалось и издание Просвирнина, а за пару лет до этого в его в квартире прошёл обыск по делу об экстремизме, возбуждённому после одной из публикаций. Просвирнин заявлял, что следствие не нашло у него дома ни экстремистской литературы, ни символики. По его словам, статья, вызвавшая претензии, рассказывала о целях русского национализма. Защита сообщала, что Просвирнин проходил по уголовному делу свидетелем.
По предварительным данным, Просвирнин мог свести счёты с жизнью. Причины произошедшего неизвестны. Журналисту было 35 лет.
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