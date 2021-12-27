Выпавшим из окна в центре Москвы оказался основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин

Егор Просвирнин — главный редактор сайта "Спутник и погром" — общественно-политического интернет-издания русской националистической направленности. Популярность он обрёл благодаря своему блогу в "Живом журнале". В 2017 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, среди которых оказалось и издание Просвирнина, а за пару лет до этого в его в квартире прошёл обыск по делу об экстремизме, возбуждённому после одной из публикаций. Просвирнин заявлял, что следствие не нашло у него дома ни экстремистской литературы, ни символики. По его словам, статья, вызвавшая претензии, рассказывала о целях русского национализма. Защита сообщала, что Просвирнин проходил по уголовному делу свидетелем.