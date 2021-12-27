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Выпавшим из окна в центре Москвы оказался основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин

35-летний публицист мог свести счёты с жизнью. Причины и подробности произошедшего выясняются, на месте работают экстренные службы.

27 декабря, 14:53
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<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/yegorprosvirnin?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Егор Просвирнин</a></p>

© Facebook / Егор Просвирнин

Мужчиной, выпавшим из окна на Тверском бульваре в центре Москвы, оказался журналист и основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Первое видео с места гибели Егора Просвирнина © LIFE

Егор Просвирнин — главный редактор сайта "Спутник и погром" — общественно-политического интернет-издания русской националистической направленности. Популярность он обрёл благодаря своему блогу в "Живом журнале". В 2017 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, среди которых оказалось и издание Просвирнина, а за пару лет до этого в его в квартире прошёл обыск по делу об экстремизме, возбуждённому после одной из публикаций. Просвирнин заявлял, что следствие не нашло у него дома ни экстремистской литературы, ни символики. По его словам, статья, вызвавшая претензии, рассказывала о целях русского национализма. Защита сообщала, что Просвирнин проходил по уголовному делу свидетелем.

По предварительным данным, Просвирнин мог свести счёты с жизнью. Причины произошедшего неизвестны. Журналисту было 35 лет.

Ранее Лайф писал, что по адресу Тверской бульвар, 28 мужчина выпал из окна и погиб на месте.

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В центре Москвы мужчина разбился насмерть, выпав из окна

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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