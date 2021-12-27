Пилот упавшего в Удмуртии Ми-2 перестал выходить на связь со спасателями

Пилот упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2 Гафуров Д. перестал выходить на связь со спасателями. По данным SHOT, последний раз он говорил с инженером по полётам примерно час назад.

Раненому пилоту сообщили, что к району крушения летит вертолёт и надо подать какой-то знак: поджечь что-нибудь или выстрелить из ракетницы. Гафуров ответил, что не сможет. После этого он больше не отвечал.