Пилот упавшего в Удмуртии Ми-2 перестал выходить на связь со спасателями
Последний раз он говорил с инженером по полётам примерно час назад, КВС просили подать спасателям какой-то знак.
КВС упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2 © SHOT
Пилот упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2 Гафуров Д. перестал выходить на связь со спасателями. По данным SHOT, последний раз он говорил с инженером по полётам примерно час назад.
Раненому пилоту сообщили, что к району крушения летит вертолёт и надо подать какой-то знак: поджечь что-нибудь или выстрелить из ракетницы. Гафуров ответил, что не сможет. После этого он больше не отвечал.
Как сообщал Лайф, вертолёт потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас спасатели занимаются их поисками.
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