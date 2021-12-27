Дима Билан объяснил, почему не пришёл на похороны музыканта Александра Градского

Российский певец Дмитрий Билан в интервью телеведущей Ксении Собчак объяснил, почему не проводил в последний путь коллегу по шоу "Голос" и друга Александра Градского. Как признался исполнитель, ему понадобилось время, чтобы смириться с мыслью о том, что легендарный музыкант ушёл из жизни.

"Я не хотел оставлять в голове эту неживую маску. Я поставил дома свечку. Мало того что в этот день снимался в "голубых огоньках". Вообще, у меня профессия такая спорная... Меня так часто зовут на ток-шоу, не хожу, правда. На "Пусть говорят" пошёл, потому что проект "Голос" нас (с Градским. — Прим. Лайфа) объединил", — сказал Билан на ютуб-канале "Осторожно Собчак".

Стоит отметить, что в течение девяти дней со дня ухода из жизни Градского исполнитель хита "Невозможное возможно" всё-таки пришёл на его могилу. По словам Билана, это далось ему весьма непросто, а боль от недавно пережитой трагедии до сих пор сильно гложет его.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Александр Градский был похоронен на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья артиста.