"Не верю!": Финал "Звёзд в Африке" требуют отменить из-за подтасовок и несправедливости Реалити-шоу подошло к концу, но финальное испытание стало настоящим издевательством над зрителями и участниками 27 декабря, 14:20 Вячеслав Малафеев во время финального испытания. Кадр из видео © Mover.uz / "Звёзды в Африке" – 15-й выпуск

После выхода заключительного выпуска "Звёзд в Африке" складывается впечатление, что реалити-шоу решили быстрее прикрыть, чтобы никто не заметил, — настолько было скучным и несправедливым финальное испытание, да и весь этот отснятый час. В целом герои уже нехотя боролись за еду, привыкнув к насекомым, словно к домашним животным. Да и аппетита у них особо не наблюдалось. Тут особенно интересно отметить, что все участники шоу остались при своём весе, несмотря на "постоянный голод".

Как голодают участники шоу "Звёзды в Африке"

Не стала исключением и Светлана Пермякова, которая участвовала в 15-м выпуске, чтобы поддерживать финалистов, а точнее, хоть как-то растормошить вечно спокойного Малафеева и визжащую Гаврилину. Тем не менее даже спустя 26 съёмочных дней актриса ни на грамм не изменилась. Такая же крепкая, выносливая, и никаких следов отсутствия еды. Настоящее чудо прямо под объективами камер. Впрочем, никто не удивится, если станет известно, что участников на самом деле кормили, а всё остальное — это лишь актёрская игра, как было со Станиславом Ярушиным.

Светлана Пермякова в начале и конце шоу. Кадр из видео © YouTube / "Звёзды в Африке"

Туда же можно отнести и переживания Виктории Бони, которая расплакалась уже на второй день своего пребывания в шоу. Позже инста-дива расскажет, что у неё были проблемы с желудком после очередной диеты, поэтому голодать ей было категорически нельзя. Но неужто организаторы об этом не знали или не предупредили девушку? Верится с трудом.

Как на финал отреагировали соцсети

Что касается финальной битвы, то с самого начала было понятно, что у Гаврилиной нет шансов победить бывшего спортсмена. Вячеслав Малафеев на протяжении всего шоу стойко проходил испытания, пока юная тиктокерша плакала, кричала и нарушала правила. Поэтому сценаристы решили не заморачиваться с заданием и просто дали в руки соперникам фигурки, которые и решили их судьбу. Как и ожидалось, Гаврилина не смогла их долго держать на вытянутых руках и проиграла уже через пять минут. Такого ли зрители ожидали от финала? Конечно же нет, поэтому в соцсетях пользователи высказали всё, что думают по этому поводу. А некоторые потребовали отменить результаты.

Финальное испытание. Кадры из видео © Instagram / zvezdy.vafrike

— Нечестное соревнование! Как можно ставить наравне профессионального спортсмена и девочку??? И с Африкой вообще не связано. До этого совершенно другие были условия, а в этот раз нечестно((((( gulfiia1149

— Нечестный финал, надо было равное состязание делать, а то профспортсмен выиграл в соревновании на выносливость🤦‍♀️🤦‍♀️ irina_darina

Испытание было действительно несправедливым. На протяжении всего сезона участники должны были превозмогать свои страхи и испытывать себя на прочность. Например, они откручивали губами победную звезду, пока вокруг ползали насекомые. В другой раз бедняги считали количество тараканов, которое упало им на голову. А модель Вика Одинцова более шести минут пролежала в ящике со змеями под землёй.

Несмотря на это, в финальном задании оценивалась лишь физическая сила конкурсантов. Малафееву не составило труда продержать фигурки даже более восьми минут, особенно если брать в расчёт его спортивное прошлое. В итоге Гаврилиной не оставили даже малейшего шанса. В Сети посчитали, что Малафеев мог бы отдать победу тиктокерше. Но, как известно, времена рыцарей остались далеко позади.

Авторы Мария Паламарчук