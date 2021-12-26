Трепетный финал: Билан нашёл себе замену на шоу "Голос", чтобы навсегда уйти со сцены Определились участники финала, и такого исхода не ожидал никто 26 декабря, 17:07 Кадр из видео YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Можно с уверенностью сказать, что полуфинал "Голоса" стал первым выпуском после смерти Градского, когда всё как будто бы вернулось на свои места. Шоу началось с поздравления Димы Билана, которому ни много ни мало исполнилось 40 лет. Участников также пришли поддержать звёздные гости. Лариса Долина, Сергей Трофимов и Анжелика Варум, которые выступали в прямом эфире вместе с каждой командой.

Билан готовит себе замену

В этот раз удивили участники команды Димы Билана, особенно Ернар Садирбаев, который выступил со сложнейшей песней "Подберу музыку". Складывается ощущение, что Билан готовит себе замену — настолько артисты похожи друг на друга и обладают одинаково мощным вокалом. Даже наставники слушали Ернара с открытыми ртами, удивляясь его таланту. И, конечно, он прошёл в финал. Из шоу выбыл Ильхом Тагиров. В свете последних событий то, что Билан может навсегда покинуть сцену, кажется вполне реальным. Певец уже не первый раз выступает в неадекватном состоянии, из-за чего появились слухи о его нарко- и алкозависимости. А не так давно он записал обращение в "Инстаграме", в котором со слезами на глазах пожаловался, как он устал. Остаётся надеяться, что это будет лишь перерывом, а не финальной точкой в творчестве.

Я бесконечно в состоянии высечения искр, у меня по-другому не бывает. Я очень устал, и у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно. Я не знаю, как это объяснить. Как?.. Дмитрий Билан

Лариса Долина, Ернар Садирбаев и Ильхом Тагиров "Не надо слов". Кадры из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Поддержать команду Билана пришла Лариса Долина, которая поразила не столько вокалом, сколько своим внешним видом — пышная причёска, короткое платье с глубоким вырезом и высокие каблуки... Только по одному этому описанию можно представить кого угодно, но не 66-летнюю народную артистку. Дмитрий Нагиев даже набрался смелости пофлиртовать с ней, хоть и не совсем удачно, — Долина даже не посмотрела в его сторону.

Результаты других команд

Настроение омрачила команда Пелагеи, участник которой исполнил "Чёрного ворона". От голоса Александра Волкодава бежали мурашки практически у каждого зрителя, а наставница слушала его с замиранием сердца. Такую сильную эмоцию трудно чем-либо перебить, но одной из фавориток шоу — Юлии Кошкиной — это удалось, хоть и с большим трудом. Девушка, знаменитая среди молодёжи благодаря игровой платформе Twitch, выступила с песней Summer Moved On и почти вырвала победу из рук Волкодава. Однако результатов зрительского голосования оказалось недостаточно, и в финал прошёл её соперник — Пелагея присудила ему 60% от своей оценки. Несмотря на проигрыш, певица пообещала Кошкиной, что предложит девушке выступить на её сольном концерте.

Александр Волкодав и Юлия Кошкина, объявление финалистов. Кадры из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Команда Агутина по-прежнему показывает стабильный результат, выступая без особо ярких эмоций. Алина Пан тоже посвятила песню Thank You For the Music ушедшему Александру Градскому, поэтому выступление Вячеслава Явкина осталось никем из зрителей не замеченным. Поддержать супруга пришла Анжелика Варум, которая выступила вместе с участниками его команды. Однако Агутина ждал неприятный сюрприз впереди. В финал прошёл не его фаворит, а Алина Пан, которая обошла Явкина благодаря зрителям.

Алина Пан, объявление финалистов. Кадры из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Подопечные Градского не справляются без него

На протяжении всего шоу зрители ждали выступления только одной команды — подопечных Александра Градского. В начале Татьяна Качурина призналась, что провалила своё прошлое выступление из-за накативших эмоций. Однако в этот раз певица взяла себя в руки, исполнив фольклорную песню "Во лугах". Удивительно, как в такой маленькой девушке вмещается настолько сильный голос, способный взять любую ноту. Алишер Каримов тоже свалил свои ошибки на отсутствие наставника, решив пойти по проверенному пути своей соперницы. Для концерта Алишер выбрал песню "Я тебя никогда не забуду" и довёл жюри до слёз. "Наставник вами бы точно гордился", — заключили они. Тем не менее голоса зрителей разделились практически пополам. Разрыв в несколько процентов помог Алишеру пройти в финал.

Уход Градского до сих пор сказывается на качестве исполнения не только нынешней команды, но и тех участников, которые когда-то соревновались в "Голосе". В качестве приглашённой звезды была одна из любимиц Градского — Александра Воробьёва, о чьём романе с маэстро неоднократно ходили слухи. Девушка расплакалась, едва закончив песню со своими коллегами, и после поздравлений убежала со сцены.

Главная схватка состоится в следующую пятницу, в канун Нового года. Трое участников будут биться за победу, которая зависит от решения зрителей. Фавориты от программы к программе постоянно меняются, однако команда Градского по-прежнему показывает хорошие результаты, несмотря на то что наставник уже не поможет своим мудрым советом. Поэтому зрители считают, что произошедшая трагедия и талант могут обеспечить победу Алишеру Каримову.

Авторы Мария Паламарчук