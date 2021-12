Билан готовит себе замену

Результаты других команд

Команда Агутина по-прежнему показывает стабильный результат, выступая без особо ярких эмоций. Алина Пан тоже посвятила песню Thank You For the Music ушедшему Александру Градскому, поэтому выступление Вячеслава Явкина осталось никем из зрителей не замеченным. Поддержать супруга пришла Анжелика Варум, которая выступила вместе с участниками его команды. Однако Агутина ждал неприятный сюрприз впереди. В финал прошёл не его фаворит, а Алина Пан, которая обошла Явкина благодаря зрителям.