Климкин назвал невозможной "большую войну" между Украиной и Россией

"Большая война" между Россией и Украиной сейчас невозможна, заявил экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин. Политик считает, что снижению градуса напряжённости способствовал разговор президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена.

"Во-первых, разговор Байдена и Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовём её "блицкриг против Украины", конечно, невозможна. Блицкриг на 100% невозможен, но масштабные военные провокации — да, возможны", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Также Климкин указал, что в случае конфликта защищать свою страну готово "более 35% украинцев".