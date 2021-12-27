В России увеличат возраст получателей лекарств через фонд "Круг добра"

Возраст тех, кто будет получать лекарства через фонд "Круг добра", увеличат. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время разговора с пятилетним Осором Аюшеевым и его родителями из Бурятии.

"Постараемся, чтобы как можно большее количество людей имели возможность воспользоваться препаратами. И будем увеличивать возраст тех, кто получает, — за 18 лет", — уточнил глава государства в беседе с мамой мальчика.

У Осора серьёзное генетическое заболевание, из-за которого мальчик ощущает мышечную слабость и с трудом двигается. Путин пообещал родителям ребёнка помочь с получением необходимых в лечении препаратов. А поводом для встречи стало то, что Осор принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний", он пожелал больше узнать о профессии пожарного и, возможно, побывать в его роли.