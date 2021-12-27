В России увеличат возраст получателей лекарств через фонд "Круг добра"
Таким образом, возможность воспользоваться препаратами получат больше людей.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Возраст тех, кто будет получать лекарства через фонд "Круг добра", увеличат. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время разговора с пятилетним Осором Аюшеевым и его родителями из Бурятии.
"Постараемся, чтобы как можно большее количество людей имели возможность воспользоваться препаратами. И будем увеличивать возраст тех, кто получает, — за 18 лет", — уточнил глава государства в беседе с мамой мальчика.
У Осора серьёзное генетическое заболевание, из-за которого мальчик ощущает мышечную слабость и с трудом двигается. Путин пообещал родителям ребёнка помочь с получением необходимых в лечении препаратов. А поводом для встречи стало то, что Осор принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний", он пожелал больше узнать о профессии пожарного и, возможно, побывать в его роли.
Напомним, всероссийская акция "Ёлка желаний" помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Многие чиновники уже приняли участие, став для детей Дедами Морозами. Ранее Лайф рассказал, что Владимир Путин сделал сразу два подарка 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья. Чтобы у школьника было место для обучения игре на новой гитаре, российский лидер вручил ему и его маме квартиру.
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