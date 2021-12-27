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Учёные выявили самый ранний признак заражения омикрон-штаммом ковида

Также при этом варианте вируса у человека могут появиться болезненные ощущения в области поясницы.

27 декабря, 14:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Хрипота и першение в горле могут быть первыми признаками заражения омикрон-штаммом ковида. Об этом рассказал генеральный директор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райан Роуч.

В случае заражения вариантом "дельта" у человека начинает болеть горло, а при "омикроне" ощущается именно першение, подчеркнул специалист в беседе с британской газетой The Sun. По словам Роуча, симптомами заражения новым вариантом вируса также могут быть заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

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Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что коронавирус всё больше приспосабливается к детям. Заболевание стало не только тяжелее бить по их иммунитету, но и вызывать осложнения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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