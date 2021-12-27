Звёздный стилист Дембикова объяснила, как не переборщить с "образом тигрицы" на Новый год

Наступающий 2022 год по восточному календарю, как известно, принадлежит тигру. О том, как уважить главный символ года, подобрав подходящий наряд на новогоднюю ночь, в беседе с Лайфом рассказала звёздный стилист Лина Дембикова.

По её словам, чтобы не переборщить с "образом тигрицы", необходимо сделать акцент на аксессуарах. При этом специалист рекомендует при выборе наряда в первую очередь опираться не на астрологический календарь, а на то, что действительно вам идёт и нравится.

"Делайте акцент на сияющие серьги, чокер, колье, потому что сейчас суперактуальна текстура блеска — не пайеточная, а именно кристаллы. Плюс вы сможете носить эти кристаллы и после Нового года, комбинируя со своей кэжуальной базой. Если говорить про наряд, который всегда будет уместен, — это наряд, в котором сделан акцент на цвет либо на макияж. Поэтому выберите один из двух, так есть вероятность сфокусироваться на чём-то конкретном", — пояснила Дембикова.

Одна из самых распространённых ошибок заключается в надевании сразу нескольких пёстрых вещей одновременно, отметила стилист. Она также напомнила, что если самостоятельно не получается придумать стильный прикид, то в конце концов можно подсмотреть у кого-нибудь идею.