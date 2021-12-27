В Свердловской области до 15 января отменили ковид-сертификаты для посещения кафе и саун

Власти Свердловской области с 28 декабря до 15 января отменили требование предъявлять ковид-сертификаты для посещения общественных заведений. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок", — написал он на странице в "Инстаграме".

Вместе с тем Куйвашев отметил, что в этот период кинотеатрам также будет разрешено работать со 100-процентной заполняемостью, но при условии, что посетители будут иметь ковид-сертификаты. Вход в торговые центры до 20 января также полностью свободный, заключил глава региона.