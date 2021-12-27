Джонни Депп в шутку предлагал Полу Беттани утопить и сжечь Эмбер Хёрд

Английский актёр Пол Беттани, ставший широко известным благодаря роли Вижена в "Мстителях", рассказал о переписке с Джонни Деппом, в которой они обсуждали его экс-супругу Эмбер Хёрд. Как уточняется, их разговор в Сети стал доказательством в суде.

"Странным было то, что одна из самых мерзких газетёнок Лондона со своими юристами копается в твоих сообщениях за последние десять лет. Ну только представьте, свора адвокатов перелистывает всю вашу почту, все сообщения за десять лет!" — поделился Беттани в беседе с изданием The Independent.

Как уточняется, в самый разгар ссоры со своей супругой Депп предложил другу сжечь её. При этом Беттани пошутил, что лучше её утопить, как ведьму.

"Давай утопим её, прежде чем сожжём!" — писал Депп.

При этом Беттани счёл странным, что их личной перепиской завладели третьи лица. Он назвал эту ситуацию очень неприятной. Как уточняется, компрометирующая переписка была зачитана в суде во время очередного слушания по делу о разводе голливудских актёров. Теперь Депп пытается доказать, что это были не угрозы, а всего лишь чёрный юмор.