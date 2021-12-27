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Джонни Депп в шутку предлагал Полу Беттани утопить и сжечь Эмбер Хёрд

Компрометирующая переписка была зачитана в суде во время очередного слушания по делу о разводе актёров. Теперь звезда "Карибского моря" пытается доказать, что это были не угрозы, а всего лишь шутка.

27 декабря, 15:15
<p><em style="font-style: italic;">Джонни Депп и Эмбер Хёрд. </em>Фото © gettyimages</p>

Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Фото © gettyimages

Английский актёр Пол Беттани, ставший широко известным благодаря роли Вижена в "Мстителях", рассказал о переписке с Джонни Деппом, в которой они обсуждали его экс-супругу Эмбер Хёрд. Как уточняется, их разговор в Сети стал доказательством в суде.

"Странным было то, что одна из самых мерзких газетёнок Лондона со своими юристами копается в твоих сообщениях за последние десять лет. Ну только представьте, свора адвокатов перелистывает всю вашу почту, все сообщения за десять лет!" — поделился Беттани в беседе с изданием The Independent.

"Я так взволнована": Эмбер Хёрд сообщила, что стала одинокой мамой

"Я так взволнована": Эмбер Хёрд сообщила, что стала одинокой мамой

Как уточняется, в самый разгар ссоры со своей супругой Депп предложил другу сжечь её. При этом Беттани пошутил, что лучше её утопить, как ведьму.

"Давай утопим её, прежде чем сожжём!" — писал Депп.

При этом Беттани счёл странным, что их личной перепиской завладели третьи лица. Он назвал эту ситуацию очень неприятной. Как уточняется, компрометирующая переписка была зачитана в суде во время очередного слушания по делу о разводе голливудских актёров. Теперь Депп пытается доказать, что это были не угрозы, а всего лишь чёрный юмор.

СМИ опубликовали видео подтверждения невиновности Джонни Деппа в домашнем насилии над Эмбер Хёрд

СМИ опубликовали видео подтверждения невиновности Джонни Деппа в домашнем насилии над Эмбер Хёрд

Ранее Лайф писал, что суд разрешил Джонни Деппу порыться в телефоне его бывшей жены Эмбер Хёрд. У звезды "Пиратов Карибского моря" появился шанс развалить доказательную базу обвинения в домашнем насилии, построенную на показаниях и фото экс-супруги. По его утверждению, снимки фальшивые.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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