В Брянске вынесли приговор закопавшим инвалида треш-стримерам Шкилле и Аркадэ

В Брянске треш-стримеров Ивана Филатова, известного как Шкилла, и Аркадия Столярова с псевдонимом Аркадэ приговорили к заключению в колонии общего режима.

Блогеры привлекли к себе внимание общественности и правоохранительных органов, когда в прямом эфире издевались над инвалидом: кормили просроченными продуктами, обливали помоями, поили алкоголем и закапывали в импровизированную могилу. Шокированные зрители обратились в полицию с просьбой проверить действия стримеров. Оказалось, что молодые люди в начале 2020 года производили порнографический контент, публиковали ролики на популярном видеохостинге и своих страницах в соцсети.

"Молодым людям было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". — Прим. Лайфа). Решением Советского районного суда города Брянска фигуранты были приговорены к лишению свободы на срок два года три месяца и два года шесть месяцев", — говорится в сообщении УМВД России по Брянской области.