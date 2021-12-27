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Терапевт Александров рассказал, как не залечить синусит до менингита

Длиться это заболевание может долго, поэтому не стоит откладывать посещение специалиста, предупредил врач.

27 декабря, 15:24

© Pexels

Заведующий клинико-диагностическим отделением, терапевт клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук Павел Александров рассказал в беседе с РИА ФАН, что при неправильном и самостоятельном лечении синусита или игнорировании этой проблемы человек рискует слечь с менингитом.

"Синус — особая полость или пазухи внутри лицевого черепа, которые сообщаются с полостью носа через специальные каналы. В них обычно секретируется определённое количество слизи. Эта слизь поступает через каналы в полость носа и беспрепятственно выделяется. При каких-либо неблагоприятных условиях, таких как переохлаждение, снижение иммунитета, наличие вирусной инфекции, секреция слизи усиливается, внутренняя выстилка пазух и канальцев, по которым она сообщается с полостью носа, отекает", — объяснил врач.

По словам Александрова, в этой пазухе секрет задерживается, к ней присоединяются всякие нехорошие бактерии, что вызывает воспаление и образование гноя. Лечением синусита обычно занимается лор-врач, врач общей практики или терапевт. Обычно для лечения прописывают сосудосуживающие, противовоспалительные, антигистаминные препараты и антибиотики. Примечательно, что синусит может возникнуть из-за аллергии, переохлаждения, химических или физических загрязнителей воздуха. Спровоцировать развитие может даже искривление носовой перегородки. Кстати, если синусит возник однажды, то он склонен к рецидиву, подчеркнул эксперт.

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"Лечить дома синусит самостоятельно категорически не рекомендуется, необходимо обращаться к врачу. Тем более что доступность медицинской помощи сейчас на высоком уровне, никакого труда не составит попасть на приём к лору, терапевту или врачу общей практики", — сказал Александров.

При тяжёлом течении и появлении гноя в пазухах возможно распространение гнойного процесса на оболочке мозга. По словам Александрова, связано это с тем, что синусы соседствуют с мозгом, а он уязвим для бактерий. Даже при правильном лечении синусит опасен, а неправильное лечение и вовсе может обернуться менингитом или менингоэнцефалитом, а они, в свою очередь, могут привести к инвалидизации или даже смерти. Длиться это заболевание может долго, поэтому не стоит откладывать посещение специалиста, предупредил врач.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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