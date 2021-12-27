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Зампред новгородского правительства Тимофей Гусев уволился после скандала в баре

В пресс-службе администрации подчеркнули, что работа в такой должности предполагает большую ответственность, в том числе и в нерабочее время.

27 декабря, 15:30
<p>Замглавы Правительства Новгородской области Тимофей Гусев. © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCKC0zCobPNKw3dpI3RoYcJA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NovgorodTVnews</a></p>

Замглавы Правительства Новгородской области Тимофей Гусев. © YouTube / NovgorodTVnews

Замглавы Правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы региональной администрации.

"Заместитель председателя Правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об уходе по собственному желанию с 27 декабря. Оно подписано", — написал Николай Шестаков в телеграм-канале.

Как сообщает РИА "Новости", ранее в соцсетях появилась информация о том, что Гусев позволил себе пьяную выходку на исторической лекции в местном пабе, сорвав мероприятие. Позже чиновник извинился, после чего публикация была удалена.

Как добавил глава пресс-службы администрации, любая должность в правительстве — это не привилегия, а большая ответственность перед людьми, в том числе и в нерабочее время.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил замминистра спорта России Ксению Машкову за прогул.

Побоище в стиле 90-х устроили в баре жители Приморья

Побоище в стиле 90-х устроили в баре жители Приморья

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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