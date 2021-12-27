Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева
Градоначальник отметил, что в целом она должна заработать в ближайшее время. По его словам, в январе в столице Украины пройдут командно-штабные учения.
Совещание по безопасности © Официальный портал Киева
Мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал в ближайшее время развернуть систему территориальной обороны Киева. Распоряжение он дал во время совещания по безопасности, в котором приняли участие руководители департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представители командования Вооружённых сил Украины.
"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть чёткий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", — передаёт его слова официальный портал Киева.
Градоначальник отметил, что в целом система должна заработать в ближайшее время. По его словам, в январе в Киеве пройдут командно-штабные учения. Кроме того, сейчас идёт набор резервистов в бригады территориальной обороны, добавил Кличко.
Он напомнил, что особого внимания требует свыше 500 киевских объектов критической инфраструктуры. Так, в случае ЧС их будут охранять Нацполиция, военные и подразделения территориальной обороны.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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