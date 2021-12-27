Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева

Мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал в ближайшее время развернуть систему территориальной обороны Киева. Распоряжение он дал во время совещания по безопасности, в котором приняли участие руководители департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представители командования Вооружённых сил Украины.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть чёткий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", — передаёт его слова официальный портал Киева.

Градоначальник отметил, что в целом система должна заработать в ближайшее время. По его словам, в январе в Киеве пройдут командно-штабные учения. Кроме того, сейчас идёт набор резервистов в бригады территориальной обороны, добавил Кличко.