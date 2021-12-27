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Савченко переоделась в баронессу и предупредила, что украинкам придётся взяться за оружие

Бывший нардеп призналась, что решила себя побаловать красивым платьем, но не забыла упомянуть о непростой ситуации в стране.

27 декабря, 15:53
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/photos/pcb.4563403737090224/4563402823756982/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / Надія Савченко</a></p>

Фото © Facebook / Надія Савченко

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко предстала в образе баронессы и разместила кадры с фотосессии в "Фейсбуке". В беседе с журналистами она оговорилась, что это лишь временные изменения — разовый "новогодний подарок" себе.

Фото © Facebook / Надія Савченко

Фото © Facebook / Надія Савченко

"Это разовая новогодняя лёгкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть — это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так — все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Придёт время, будем все стрелять", поделилась экс-нардеп не очень оптимистичным прогнозом в разговоре со "Страной".

По всей видимости, она намекала на новый приказ Минобороны Украины об обязательном воинском учёте для женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей. Документ уже вызвал бурю негодования, а петиция за отмену приказа на сайте президента Незалежной уже набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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