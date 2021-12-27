Савченко переоделась в баронессу и предупредила, что украинкам придётся взяться за оружие

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко предстала в образе баронессы и разместила кадры с фотосессии в "Фейсбуке" . В беседе с журналистами она оговорилась, что это лишь временные изменения — разовый "новогодний подарок" себе.

"Это разовая новогодняя лёгкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть — это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так — все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Придёт время, будем все стрелять", — поделилась экс-нардеп не очень оптимистичным прогнозом в разговоре со "Страной".