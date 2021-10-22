Надежду Савченко с сестрой поймали в аэропорту с липовыми антиковидными сертификатами
Теперь экс-лётчице и её родственнице грозит уголовное дело по статье о подделке документов.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Бывшая нардеп Украины Надежда Савченко и её сестра Вера попытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, когда пересекали границу в аэропорту "Борисполь". Девушки возвращались из-за границы.
"По факту использования поддельных документов возбуждено уголовное дело. Следствие ведут следователи полиции Киевской области. Документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантам", — говорится на странице Нацполиции Киевской области в "Фейсбуке".
Теперь бывшей лётчице и её родственнице грозит уголовное дело по статье о подделке документов.
Несмотря на то что Савченко бывший депутат, она до сих пор делает громкие заявления о ситуации в стране и мире. Например, в сентябре она назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине. А ещё она рассказала о двух "зрадах", которые привезёт Зеленский из США. Экс-нардеп уже делилась мнением, что американская так называемая помощь всегда приносит войну и страдания. В этот раз она назвала причину, последствия которой будут необратимы.
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