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Надежду Савченко с сестрой поймали в аэропорту с липовыми антиковидными сертификатами

Теперь экс-лётчице и её родственнице грозит уголовное дело по статье о подделке документов.

22 октября, 08:42
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Бывшая нардеп Украины Надежда Савченко и её сестра Вера попытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, когда пересекали границу в аэропорту "Борисполь". Девушки возвращались из-за границы.

"По факту использования поддельных документов возбуждено уголовное дело. Следствие ведут следователи полиции Киевской области. Документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантам", — говорится на странице Нацполиции Киевской области в "Фейсбуке".

Теперь бывшей лётчице и её родственнице грозит уголовное дело по статье о подделке документов.

Надежда Савченко облачилась в никаб и порассуждала об исламе

Надежда Савченко облачилась в никаб и порассуждала об исламе

Несмотря на то что Савченко бывший депутат, она до сих пор делает громкие заявления о ситуации в стране и мире. Например, в сентябре она назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине. А ещё она рассказала о двух "зрадах", которые привезёт Зеленский из США. Экс-нардеп уже делилась мнением, что американская так называемая помощь всегда приносит войну и страдания. В этот раз она назвала причину, последствия которой будут необратимы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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