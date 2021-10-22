Надежду Савченко с сестрой поймали в аэропорту с липовыми антиковидными сертификатами

Несмотря на то что Савченко бывший депутат, она до сих пор делает громкие заявления о ситуации в стране и мире. Например, в сентябре она назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине. А ещё она рассказала о двух "зрадах", которые привезёт Зеленский из США. Экс-нардеп уже делилась мнением, что американская так называемая помощь всегда приносит войну и страдания. В этот раз она назвала причину, последствия которой будут необратимы.