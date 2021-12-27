"Хотела меня разозлить": Перед гибелью основатель проекта "Спутник и погром" Просвирнин жаловался на проблемы с женой
По предварительным данным, в момент трагедии публицист был в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что соседи слышали крики, доносящиеся из его квартиры.
© Facebook / Егор Просвирнин
На месте трагедии сейчас работают сотрудники экстренных служб. © Telagram/SHOT
Журналист и основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин незадолго до гибели жаловался на серьёзные проблемы в отношениях с супругой. По крайней мере, его аккаунт в "Твиттере" наполнен неоднозначными публикациями.
Так, в одном из постов Просвирнин спустя шесть лет отношений внезапно осознал, что совсем не знает любимую. Из текста понятно, что супруги явно поссорились, хотя публицист не называет имени жены. Он также писал, что вообще сомневается, должна ли эта женщина воспитывать его детей.
По предварительным данным, в момент трагедии Просвирнин был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает телеграм-канал SHOT, соседи также слышали крики, доносившиеся из его квартиры. В жильё, пропахшее сигаретным дымом, сотрудникам экстренных служб удалось попасть через соседский балкон.
Как ранее сообщал Лайф, основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин выпал из окна жилого дома на Тверском бульваре сегодня днём. Причины и подробности произошедшего выясняются, 35-летний публицист мог свести счёты с жизнью.
Егор Просвирнин — главный редактор сайта "Спутник и погром" — общественно-политического интернет-издания русской националистической направленности. Популярность он обрёл благодаря своему блогу в "Живом журнале". В 2017 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, среди которых оказалось и издание Просвирнина, а за пару лет до этого в его в квартире прошёл обыск по делу об экстремизме, возбуждённому после одной из публикаций. Просвирнин заявлял, что следствие не нашло у него дома ни экстремистской литературы, ни символики. По его словам, статья, вызвавшая претензии, рассказывала о целях русского национализма. Защита сообщала, что Просвирнин проходил по уголовному делу свидетелем.
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