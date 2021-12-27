На месте трагедии сейчас работают сотрудники экстренных служб. © Telagram/SHOT

Журналист и основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин незадолго до гибели жаловался на серьёзные проблемы в отношениях с супругой. По крайней мере, его аккаунт в "Твиттере" наполнен неоднозначными публикациями.

Так, в одном из постов Просвирнин спустя шесть лет отношений внезапно осознал, что совсем не знает любимую. Из текста понятно, что супруги явно поссорились, хотя публицист не называет имени жены. Он также писал, что вообще сомневается, должна ли эта женщина воспитывать его детей.









По предварительным данным, в момент трагедии Просвирнин был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает телеграм-канал SHOT, соседи также слышали крики, доносившиеся из его квартиры. В жильё, пропахшее сигаретным дымом, сотрудникам экстренных служб удалось попасть через соседский балкон.

Как ранее сообщал Лайф, основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин выпал из окна жилого дома на Тверском бульваре сегодня днём. Причины и подробности произошедшего выясняются, 35-летний публицист мог свести счёты с жизнью.