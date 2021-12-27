Авербух назвал "идиотом" журналиста, заподозрившего Трусову и Щербакову в приёме "лекарств"
Напомним, на завершившемся чемпионате России победу одержала 15-летняя Камила Валиева, для которой это был первый триумф на национальном уровне.
Александра Трусова и Анна Щербакова. Фото © wikipedia
Фигурист и продюсер Илья Авербух в беседе со Sport24 назвал идиотом и отказался комментировать заявления американского журналиста Дэвида Лиса, который заподозрил Анну Щербакову и Александру Трусову в приёме "лекарств" на чемпионате России.
"Неужели вы думаете, что я буду комментировать слова какого-то идиота? Зачем делать из них героев?" — заявил Авербух.
Ранее американский журналист Дэвид Лис выразил мнение, что фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой на чемпионате России могли помочь занять высокие места "лекарства", которые им давали врачи во время турнира.
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