Авербух назвал "идиотом" журналиста, заподозрившего Трусову и Щербакову в приёме "лекарств"

Фигурист и продюсер Илья Авербух в беседе со Sport24 назвал идиотом и отказался комментировать заявления американского журналиста Дэвида Лиса, который заподозрил Анну Щербакову и Александру Трусову в приёме "лекарств" на чемпионате России.

"Неужели вы думаете, что я буду комментировать слова какого-то идиота? Зачем делать из них героев?" — заявил Авербух.