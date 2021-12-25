НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Происшествия
Россия - НАТО
Новый год
Украина
Спорт
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Технологии
Криминал
Шоубиз
Тем временем:

Напавшего на сотрудников ГИБДД судью из Симферополя лишили полномочий

Третьеклассница нарвалась на педофила в чате блогерши Елены Райтман

Петербургские волонтёры нашли бабушку-маугли в "мусорной квартире"

В Москве пациент развёл врача на 275 тысяч рублей, пообещав подарить "лексус"

Двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде

Мошенники три дня возили учительницу музыки по банкам, чтобы выманить 3,2 млн

Вероятные сообщники обменявших "прикольные" деньги почти на 4 млн уволились из банка

Лайф публикует первое фото с места пожара в коронавирусной реанимации в Астрахани

Догнать нельзя украсть: Почему Россия не может создать ракету, как у Илона Маска

Времени на создание конкурирующих технологий почти не осталось — в 2023 году соперничать со SpaceX в гражданском секторе будет почти невозможно.

24 декабря, 21:40
<p> SpaceX Falcon 9. Фото © Getty Images / Joe Raedle</p>

SpaceX Falcon 9. Фото © Getty Images / Joe Raedle

В чём секрет успеха Falcon 9?

22 декабря 2015 года компания SpaceX впервые посадила первую многоразовую ступень ракеты Falcon 9 обратно к месту старта. В этот же день, но шесть лет спустя компания Илона Маска осуществила сотую посадку первой ступени обратно на космодром. Отправка корабля Dragon с тремя тоннами груза к Международной космической станции стала изящным штрихом к титанической работе, проделанной с одной целью — подмять под себя весь рынок пусковых услуг, включая военные.

К тому, чтобы стать основным поставщиком космических услуг для Пентагона, Илон Маск пришёл не сразу. Поначалу американские госконтракты доставались исключительно крупным компаниям — Lockheed Martin и Boeing, которые с целью зарабатывания максимально возможного объёма денег объединились в United Launch Alliance — аэрокосмический конгломерат, потягаться с которым не мог никто. Две компании, по сути, замкнули на себе весь производственный цикл — от разработки средств выведения до производства спутников под требования военных. Запуск своей самой мощной ракеты Delta IV Heavy специалисты из ULA оценили в 400 миллионов долларов за пуск.

Сам факт появления Илона Маска как игрока на космическом рынке объясняется довольно просто — в своё время Пентагон создал свод правил, согласно которому национальная безопасность страны требует наличия минимум двух (а лучше трёх) поставщиков космических услуг с полным производственным циклом. Первой парой стали Lochkeed Martin и Boeing, а компания SpaceX, основанная лишь в начале нулевых, стала только третьей в списке. Формально Пентагону было всё равно, какими ракетами будут выводить их спутники — почти все самые совершенные спутники, включая аппараты разведки SBIRS, вообще выводились на российских двигателях РД-180.

Однако на фоне 400 млн долларов за пуск предложение Маска тратить на отправку спутника "всего" 150 оказалось уникальным — военные экономили четверть миллиарда долларов на одном запуске, а SpaceX зарабатывала почти втрое больше, чем тратила на производство ракеты. К тому же сотрудничество с Пентагоном обеспечивало финансовую подушку безопасности — если нет нужды постоянно строить ракеты, сверхприбыль можно направить на развитие компании, новые разработки и многое другое. Из заработанных на пусках денег, в частности, родилась программа Starlink, которую SpaceX активно развивает в данный момент.

Афера космического ботаника: Как Илон Маск украл у России многоразовую ракету

Афера космического ботаника: Как Илон Маск украл у России многоразовую ракету

Почему Россия не может сделать так же?

Формально Россия создала программу многоразовых ускорителей раньше, чем это сделали в SpaceX. Многоразовые ракетные ускорители "Байкал" спроектировали ещё в конце 90-х, а в начале нулевых уникальные разработки впервые показали на публике. Однако места в российской космонавтике, истощённой событиями 90-х годов, уникальной разработке не нашлось. Целый ряд экспертов затрудняется назвать имя, фамилию и должность чиновника, из-за которого многоразовый модульный ускоритель не стал применяться, хотя технически российское решение было более надёжным, чем ракеты Falcon 9. Взять хотя бы схему посадки — вместо вертикального снижения и торможения двигателем российский разгонный блок выпускал крылья и планировал на ближайший пригодный для посадки аэродром, не включая двигателей.

Почему Илон Маск — мошенник?

Через несколько лет после начала активных полётов Falcon 9 компания Илона Маска становится едва ли не эксклюзивным поставщиком пусковых услуг для Пентагона. Правительственные квоты для ULA при этом сохранялись, однако многоразовые ракеты по относительно низкой стоимости позволили сделать главное — стать гибкой компанией, способной удовлетворить любой запрос Минобороны США. Одним из показателей, по которым в SpaceX начали приходить и крупные частные заказчики, стала надёжность — в 2017 году частная космическая компания сравнялась по количеству успешных пусков с российскими операторами космических услуг.

Илон Маск. Фото © Getty Images / Patrick Pleul - Pool

Илон Маск. Фото © Getty Images / Patrick Pleul - Pool

В 2018 году SpaceX отправили в космос ракету Falcon Heavy, собрав для этого модуль из трёх ускорителей. Тогда же в адрес американской компании начали высказываться и российские эксперты. Они обвиняли Маска в популизме и намекали, что отсутствие специального образования у миллиардера не позволит ему заработать достаточно денег на пусковых услугах. Однако та же Falcon Heavy стала первой за 30 лет сверхтяжёлой ракетой — до этого "сверхтяж" запускали лишь в СССР в рамках программы "Энергия" — "Буран". Главное отличие ракеты Маска от советской "Энергии" состояло в том, что носитель от частной компании можно было адаптировать не только под военные, но и под гражданские проекты.

Гениальный вор или талантливый инженер: 5 российских изобретений, на которых Илон Маск заработал миллиарды

Гениальный вор или талантливый инженер: 5 российских изобретений, на которых Илон Маск заработал миллиарды

Что такое KPI и зачем он нужен

Ощутимое влияние на российскую космонавтику оказали и американские санкции. По сути, с помощью правительства американским пусковым компаниям удалось выдвинуть ультиматум: либо потенциальные клиенты "летают" в космос только на американских ракетах и рассчитывают на возможность зарабатывать на американском рынке, либо лишаются этой возможности. Бывший инженер систем управления компании Martin Marietta Эдвард Палмер объяснил Лайфу, что без появления SpaceX и доказательства теории о том, что частная компания может быть успешнее крупной государственной структуры, никаких санкций не появилось бы в принципе, а Пентагон по-прежнему искал бы способы экономить, заказывая носители и двигатели в России.

SpaceX показала пример сверхэффективности в сжатые сроки. Сейчас, после того как компания твёрдо встала на ноги, их штат составляет около десяти тысяч человек. Ещё две-три тысячи персонала они могут рекрутировать со стороны, если возникнет такая необходимость. Весь производственный процесс контролируется Маском лично, даже не будучи инженером, он всегда погружается в суть процессов, понимает их и разбирается

Эдвард Палмер

Бывший инженер систем управления компании Martin Marietta

Источники Лайфа в оборонной промышленности отмечают, что космическая отрасль со времён СССР изменилась меньше всего — в систему оборонных предприятий входит около 100 крупных производственных объединений, в структуре которых трудится примерно 250 тыс. человек. Частных космических компаний в России нет в принципе — успешно работать на этом направлении не получилось пока ни у кого. Большинство попыток сосредоточено исключительно в направлении лёгких и сверхлёгких ракет, не способных к выводу серьёзной полезной нагрузки.

Многоразовая ракета России

КРК "Ангара". Фото © Роскосмос

КРК "Ангара". Фото © Роскосмос

В декабре прошлого года генеральный конструктор КБ "Салют" центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что технических сложностей оснастить ракету-носитель "Ангара" возвращаемой первой ступенью нет, но экономическая целесообразность такого подхода неясна. Это заявление стало ответом на предложение, высказанное в 2018 году. Тогда один из идеологов ракет "Ангара" и генеральный конструктор средств выведения Александр Медведев предложил сделать многоразовой самую грузоподъёмную ракету в стране — "Ангара-А5В".

Схема посадки такой ракеты была похожа на американскую Falcon 9 и в теории могла сэкономить деньги на производстве новых ракет, но источники, близкие к ракетно-космической отрасли, отмечают, что без существенных сокращений на заводах эта идея не смогла бы прижиться. При этом за "Ангарой" всё ещё числится статус испытательного изделия, с помощью которого будет реализовываться как гражданская, так и военная часть Федеральной космической программы, поэтому об экспортных перспективах "Ангары" говорить пока преждевременно.

Технологического отставания по части многоразовых технологий у России нет — заканчивается разработка ракет "Амур-СПГ" и "Крыло-СВ" — модуля, который ранее носил название "Байкал" и был создан ещё в конце 90-х. Однако ожидать скорого появления этих ракет не стоит — в сентябре 2021 года появились данные, что ракеты "Союз-2" (основное средство вывода в России) будут эксплуатироваться ещё десять лет. Лишь затем им на смену придёт многоразовая ракета.

Космический дедлайн

SpaceX Falcon 9. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

SpaceX Falcon 9. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

Однако в 2023 году в судьбу российских ракет вмешается... Пентагон. Дело в том, что ещё в 2019 году военное ведомство предупредило всех потенциальных подрядчиков о том, что с 31 декабря 2022 года вступает в силу запрет на использование российских ракет и комплектующих, и всякий, кто задумает сотрудничать с Россией в космосе, будет отлучён от американского рынка и любой помощи. Помимо России в список вошли Китай, Иран и ещё ряд государств, с которыми у США за последние несколько лет возникали дипломатические или экономические разногласия.

Единственным направлением сотрудничества после этого останется гражданская космонавтика, развивать которую будут совместно с американцами — россияне начнут летать на американских Dragon и Falcon 9, а для астронавтов NASA найдут места на "Союзах". Но о сохранении прежних объёмов прибыли в твёрдой валюте, ранее получаемых за отправку людей на МКС, речь, разумеется, идти уже не будет. Через несколько лет Россия введёт в строй многоразовую ракету, аналогичную по своим характеристикам ракетам Falcon 9, и применение этим ракетам почти наверняка найдётся и за рубежом. Тогда, по мнению экспертов, и начнётся настоящая битва за мировой рынок пусковых услуг.

Starship разнесло на куски, но Илон Маск доволен. Почему новую ракету SpaceX называют "воротами на Марс"?

Starship разнесло на куски, но Илон Маск доволен. Почему новую ракету SpaceX называют "воротами на Марс"?

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1