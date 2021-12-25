Догнать нельзя украсть: Почему Россия не может создать ракету, как у Илона Маска Времени на создание конкурирующих технологий почти не осталось — в 2023 году соперничать со SpaceX в гражданском секторе будет почти невозможно. 24 декабря, 21:40 SpaceX Falcon 9. Фото © Getty Images / Joe Raedle

В чём секрет успеха Falcon 9?

22 декабря 2015 года компания SpaceX впервые посадила первую многоразовую ступень ракеты Falcon 9 обратно к месту старта. В этот же день, но шесть лет спустя компания Илона Маска осуществила сотую посадку первой ступени обратно на космодром. Отправка корабля Dragon с тремя тоннами груза к Международной космической станции стала изящным штрихом к титанической работе, проделанной с одной целью — подмять под себя весь рынок пусковых услуг, включая военные.

К тому, чтобы стать основным поставщиком космических услуг для Пентагона, Илон Маск пришёл не сразу. Поначалу американские госконтракты доставались исключительно крупным компаниям — Lockheed Martin и Boeing, которые с целью зарабатывания максимально возможного объёма денег объединились в United Launch Alliance — аэрокосмический конгломерат, потягаться с которым не мог никто. Две компании, по сути, замкнули на себе весь производственный цикл — от разработки средств выведения до производства спутников под требования военных. Запуск своей самой мощной ракеты Delta IV Heavy специалисты из ULA оценили в 400 миллионов долларов за пуск.

Сам факт появления Илона Маска как игрока на космическом рынке объясняется довольно просто — в своё время Пентагон создал свод правил, согласно которому национальная безопасность страны требует наличия минимум двух (а лучше трёх) поставщиков космических услуг с полным производственным циклом. Первой парой стали Lochkeed Martin и Boeing, а компания SpaceX, основанная лишь в начале нулевых, стала только третьей в списке. Формально Пентагону было всё равно, какими ракетами будут выводить их спутники — почти все самые совершенные спутники, включая аппараты разведки SBIRS, вообще выводились на российских двигателях РД-180.

Однако на фоне 400 млн долларов за пуск предложение Маска тратить на отправку спутника "всего" 150 оказалось уникальным — военные экономили четверть миллиарда долларов на одном запуске, а SpaceX зарабатывала почти втрое больше, чем тратила на производство ракеты. К тому же сотрудничество с Пентагоном обеспечивало финансовую подушку безопасности — если нет нужды постоянно строить ракеты, сверхприбыль можно направить на развитие компании, новые разработки и многое другое. Из заработанных на пусках денег, в частности, родилась программа Starlink, которую SpaceX активно развивает в данный момент.

Почему Россия не может сделать так же?

Формально Россия создала программу многоразовых ускорителей раньше, чем это сделали в SpaceX. Многоразовые ракетные ускорители "Байкал" спроектировали ещё в конце 90-х, а в начале нулевых уникальные разработки впервые показали на публике. Однако места в российской космонавтике, истощённой событиями 90-х годов, уникальной разработке не нашлось. Целый ряд экспертов затрудняется назвать имя, фамилию и должность чиновника, из-за которого многоразовый модульный ускоритель не стал применяться, хотя технически российское решение было более надёжным, чем ракеты Falcon 9. Взять хотя бы схему посадки — вместо вертикального снижения и торможения двигателем российский разгонный блок выпускал крылья и планировал на ближайший пригодный для посадки аэродром, не включая двигателей.

Почему Илон Маск — мошенник?

Через несколько лет после начала активных полётов Falcon 9 компания Илона Маска становится едва ли не эксклюзивным поставщиком пусковых услуг для Пентагона. Правительственные квоты для ULA при этом сохранялись, однако многоразовые ракеты по относительно низкой стоимости позволили сделать главное — стать гибкой компанией, способной удовлетворить любой запрос Минобороны США. Одним из показателей, по которым в SpaceX начали приходить и крупные частные заказчики, стала надёжность — в 2017 году частная космическая компания сравнялась по количеству успешных пусков с российскими операторами космических услуг.

Илон Маск. Фото © Getty Images / Patrick Pleul - Pool

В 2018 году SpaceX отправили в космос ракету Falcon Heavy, собрав для этого модуль из трёх ускорителей. Тогда же в адрес американской компании начали высказываться и российские эксперты. Они обвиняли Маска в популизме и намекали, что отсутствие специального образования у миллиардера не позволит ему заработать достаточно денег на пусковых услугах. Однако та же Falcon Heavy стала первой за 30 лет сверхтяжёлой ракетой — до этого "сверхтяж" запускали лишь в СССР в рамках программы "Энергия" — "Буран". Главное отличие ракеты Маска от советской "Энергии" состояло в том, что носитель от частной компании можно было адаптировать не только под военные, но и под гражданские проекты.

Что такое KPI и зачем он нужен

Ощутимое влияние на российскую космонавтику оказали и американские санкции. По сути, с помощью правительства американским пусковым компаниям удалось выдвинуть ультиматум: либо потенциальные клиенты "летают" в космос только на американских ракетах и рассчитывают на возможность зарабатывать на американском рынке, либо лишаются этой возможности. Бывший инженер систем управления компании Martin Marietta Эдвард Палмер объяснил Лайфу, что без появления SpaceX и доказательства теории о том, что частная компания может быть успешнее крупной государственной структуры, никаких санкций не появилось бы в принципе, а Пентагон по-прежнему искал бы способы экономить, заказывая носители и двигатели в России.

SpaceX показала пример сверхэффективности в сжатые сроки. Сейчас, после того как компания твёрдо встала на ноги, их штат составляет около десяти тысяч человек. Ещё две-три тысячи персонала они могут рекрутировать со стороны, если возникнет такая необходимость. Весь производственный процесс контролируется Маском лично, даже не будучи инженером, он всегда погружается в суть процессов, понимает их и разбирается Эдвард Палмер Бывший инженер систем управления компании Martin Marietta

Источники Лайфа в оборонной промышленности отмечают, что космическая отрасль со времён СССР изменилась меньше всего — в систему оборонных предприятий входит около 100 крупных производственных объединений, в структуре которых трудится примерно 250 тыс. человек. Частных космических компаний в России нет в принципе — успешно работать на этом направлении не получилось пока ни у кого. Большинство попыток сосредоточено исключительно в направлении лёгких и сверхлёгких ракет, не способных к выводу серьёзной полезной нагрузки.

Многоразовая ракета России

КРК "Ангара". Фото © Роскосмос

В декабре прошлого года генеральный конструктор КБ "Салют" центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что технических сложностей оснастить ракету-носитель "Ангара" возвращаемой первой ступенью нет, но экономическая целесообразность такого подхода неясна. Это заявление стало ответом на предложение, высказанное в 2018 году. Тогда один из идеологов ракет "Ангара" и генеральный конструктор средств выведения Александр Медведев предложил сделать многоразовой самую грузоподъёмную ракету в стране — "Ангара-А5В".

Схема посадки такой ракеты была похожа на американскую Falcon 9 и в теории могла сэкономить деньги на производстве новых ракет, но источники, близкие к ракетно-космической отрасли, отмечают, что без существенных сокращений на заводах эта идея не смогла бы прижиться. При этом за "Ангарой" всё ещё числится статус испытательного изделия, с помощью которого будет реализовываться как гражданская, так и военная часть Федеральной космической программы, поэтому об экспортных перспективах "Ангары" говорить пока преждевременно.

Технологического отставания по части многоразовых технологий у России нет — заканчивается разработка ракет "Амур-СПГ" и "Крыло-СВ" — модуля, который ранее носил название "Байкал" и был создан ещё в конце 90-х. Однако ожидать скорого появления этих ракет не стоит — в сентябре 2021 года появились данные, что ракеты "Союз-2" (основное средство вывода в России) будут эксплуатироваться ещё десять лет. Лишь затем им на смену придёт многоразовая ракета.

Космический дедлайн

SpaceX Falcon 9. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

Однако в 2023 году в судьбу российских ракет вмешается... Пентагон. Дело в том, что ещё в 2019 году военное ведомство предупредило всех потенциальных подрядчиков о том, что с 31 декабря 2022 года вступает в силу запрет на использование российских ракет и комплектующих, и всякий, кто задумает сотрудничать с Россией в космосе, будет отлучён от американского рынка и любой помощи. Помимо России в список вошли Китай, Иран и ещё ряд государств, с которыми у США за последние несколько лет возникали дипломатические или экономические разногласия.

Единственным направлением сотрудничества после этого останется гражданская космонавтика, развивать которую будут совместно с американцами — россияне начнут летать на американских Dragon и Falcon 9, а для астронавтов NASA найдут места на "Союзах". Но о сохранении прежних объёмов прибыли в твёрдой валюте, ранее получаемых за отправку людей на МКС, речь, разумеется, идти уже не будет. Через несколько лет Россия введёт в строй многоразовую ракету, аналогичную по своим характеристикам ракетам Falcon 9, и применение этим ракетам почти наверняка найдётся и за рубежом. Тогда, по мнению экспертов, и начнётся настоящая битва за мировой рынок пусковых услуг.

Авторы Сергей Андреев