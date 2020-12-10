Starship разнесло на куски, но Илон Маск доволен. Почему новую ракету SpaceX называют "воротами на Марс"?

Прототип ракеты, взорвавшийся на космодроме в Бока-Чика, лишь ненадолго притормозит работы SpaceX над сверхтяжёлой ракетой. У Илона Маска и его космической компании есть все шансы не только реализовать полёт на Марс, но и заработать кучу денег.

Ничего страшного

Прототип космического корабля Илона Маска для полётов на Марс взорвался во время испытаний. Starship — самый амбициозный и самый дорогой проект компании. В эту сверхтяжёлую ракету вложено огромное количество сил, времени и денег, а цели, для которых ракета создаётся c 2012 года, по-прежнему не раскрываются в полной мере. Официальная причина взрыва Starship — низкое давление в топливных баках и слишком большая скорость. Новая авария Starship — четвёртая по счёту за время испытаний, но Илон Маск и команда SpaceX, похоже, совершенно не переживают по поводу разбитой ракеты.

В своём twitter-аккаунте Илон Маск написал, что компания получила все необходимые данные и будет активно работать над ошибками.

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Правда, мнения фанатов космоса после аварии всё же разделились. Одни считают, что из-за аварии начало полётов на Марс будет отложено, другие уверены, что к Марсу эта ракета не имеет никакого отношения. Попытаемся разобраться, кто прав.

Заработать кучу денег

Для того чтобы понимать, почему вдруг SpaceX начала торопиться с испытаниями Starship, нужно изучить нынешнее состояние американской и мировой космонавтики заодно. На середину декабря 2020 года SpaceX — один из ключевых аэрокосмических подрядчиков не только NASA, но и Пентагона. Компания практически стоит в одном ряду с такими гигантами ВПК, как Lockheed Martin и Boeing. На запусках ракет Falcon 9 и кораблей Dragon Илон Маск зарабатывает сотни миллионов долларов в год.

Есть у SpaceX и самостоятельные программы, например спутниковый интернет Starlink. Выведение на орбиту нескольких тысяч спутников считают одним из самых перспективных телекоммуникационных проектов столетия, и есть все основания считать, что изначально именно под него силами компании Илона Маска и создавалась ракета Starship (BFR, Big Falcon Rocket).

Все признаки экономического подхода к постройке ракеты налицо. Огромное количество экологически чистых двигателей — на Starship установлено 34 двигателя (включая маршевые и маневровые). Топливная пара — жидкий метан + жидкий кислород в качестве окислителя. Выбор этого топлива означает, что даже в случае аварии ущерб окружающей среде будет минимален, а рядовые пуски будут практически незаметны для флоры и фауны.

Фото © Spacex

Несмотря на аварию, план Илона Маска прост — создать сверхтяжёлую ракету-носитель, способную выводить за один раз до 130–150 тонн полезной нагрузки на низкую опорную околоземную орбиту. Сейчас спутники Starlink выводятся на орбиту ракетой Falcon9 по 60 единиц за один раз. Масса полезной нагрузки для "Сокола" не может превышать 22,8 тонны, а применение Starship для развёртывания спутниковой группировки увеличит этот показатель в пять раз.

Единственный подрядчик для всех

Однако Starlink лишь для изумлённой публики может быть центральным проектом, ради которого создают уникальные технологии. Главных целей у Маска на следующие несколько лет может быть две.

Первая — стать основным подрядчиком для лунной миссии NASA "Артемида" в 2024 году. Не исключено, что срок полёта на Луну и строительство базы на единственном спутнике Земли перенесут ещё на пару лет вправо, поэтому у SpaceX будет достаточно времени, чтобы подготовиться. Быстрая скорость вывода и 150 тонн полезной нагрузки — серьёзный аргумент для того, чтобы сделать выбор в пользу Илона Маска. Фактически этот выбор уже сделан. Научный консультант компании BioSpace Science Роберт Шарп пояснил, что Маск постепенно замыкает на себя ключевые контракты по космическим услугам.

В Пентагоне его знают достаточно хорошо. Илону Маску доверяют сверхсекретные технологии — не только спутники, но и беспилотник X-38B, который находится в космосе по несколько лет. Он постепенно вытесняет с рынка крупнейший пусковой альянс Америки — ULA, созданный Boeing и Lockheed Роберт Шарп Научный консультант компании BioSpace Science

Говоря о последних, стоит добавить, что дела у ULA плохи уже давно — при стоимости пуска в три раза выше, чем у SpaceX, консорциум Boeing/Lockheed заявил всего три пуска на 2020 год. И всё — в интересах Минобороны США. Запускать разведывательные спутники ULA планирует на единственной в своей продуктовой линейке тяжелой ракете Delta IV, полезная нагрузка которой при огромной стоимости лишь немного выше, чем у Falcon 9. Поэтому окончательный выбор SpaceX в качестве единственного и универсального подрядчика Америки для освоения космоса — лишь вопрос времени.

Конкуренты или партнёры?

Фото © Blue Origin

Не исключено, что на Луну Starship отправится вместе с другим частным кораблём — лунным модулем от Blue Origin, который создавали в компании самого богатого человека на Земле — Джеффа Безоса. С этой же компанией SpaceX, вероятно, и поделит рынок пусковых услуг на планете Земля в ближайшие несколько лет — пока Илон Маск активно зарабатывает на военных, Blue Origin дорабатывает ракету New Glenn. Она может стать основным конкурентом Falcon 9 на рынке пусковых услуг. Каждый старт такой ракеты оценивается примерно в 50–60 млн долларов, а масса полезной нагрузки, доставляемой на те же орбиты, что и с помощью Falcon 9, увеличена с 28 тонн до 45.

Как и "Сокол" Илона Маска, New Glenn будет способна садиться обратно на космодром, что увеличит возможность использования носителей этого типа и снизит стоимость для потенциальных клиентов.

Марс — это для фанатов. Луна — для денег

В июле астрофизики и специалисты по астродинамике из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что "стрелять" ракетами напрямую в сторону Марса не так выгодно, как лететь на Красную планету через Венеру. Гравитационный манёвр через Венеру делает окно пусков более удобным — раз в 19 месяцев, а не раз в 26, как сейчас (когда Марс и Земля находятся на минимальном расстоянии). Поэтому, когда человечество будет готово лететь на Марс, понадобится надёжная многоразовая ракета, с помощью которой можно будет выводить серию космических аппаратов с огромной массой. И такая ракета в США скоро появится.

Кстати, специалисты по космическим программам сравнивают Starship не с чем-нибудь, а с ракетой "Энергия" — советским супертяжёлым носителем, с помощью которой единственный раз в истории в космос летал корабль "Буран". Бывший инженер систем автоматизации и управления полётом НПО "Молния" Андрей Молотилов пояснил, что для частной компании у SpaceX удивительно много достижений за короткое время.

Раньше такое было возможно только при крупных структурах. Когда над проектом работают десятки тысяч людей. Здесь и ресурсов меньше, и результаты примерно такие же. Starship, если заявленные данные верны, выводит на орбиту гораздо больше полезной нагрузки, чем "Энергия" с Байконура. С учётом того что "Энергия" создавалась под практически военные программы, а Илон Маск от войны далёк, его достижения — это признак профессионализма и хороших технологических решений Андрей Молотилов Бывший инженер систем автоматизации и управления полётом НПО "Молния"

Когда Starship полетит в свой первый полёт — пока неясно. Также остаются неясными его перспективы по пассажирским перевозкам, которые SpaceX анонсировали годом ранее. Одно ясно точно: военные, NASA, да и сам Илон Маск абсолютно довольны результатами полёта, даже несмотря на то, что ракету при посадке разнесло в клочья.