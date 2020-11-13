«Периметр» в строю. Путину доложили о завершении работ над «русским Скайнетом» Оглавление Занесло за Урал Как устроен «Периметр»? Система «Периметр» стала ключевым звеном в управлении российским ядерным оружием. 29972 29972 Автоматический приговор: как «Периметр» гарантирует, что ни один удар по России не останется без ответа. Фото © Getty Images

Занесло за Урал

11 ноября на совещании по российским силам ядерного сдерживания президент России Владимир Путин сделал ряд необычных и нетипичных даже для собраний такого уровня заявлений. Президент отметил, что системы управления стратегическими силами должны работать даже при ядерном ударе, и следом сообщил о завершении создания в РФ защищённого пункта управления ими. О каком конкретно объекте шла речь, не уточнялось, однако почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что под «защищённым объектом» имелся в виду «уральский стратегический район», о работах в котором сообщалось ещё несколько лет назад.

Главная достопримечательность этого района — закрытый для посторонних посёлок Уральский, больше известный как Косулино-1. На его территории размещён 21-й арсенал РВСН, где хранится значительная часть российского ядерного оружия и его носителей. Всего хранилищ ядерного оружия семь, и реальное местонахождение большинства таких объектов засекречено. Однако теории заговора, слухи, страшилки, но при этом никакой официальной информации — вращаются вокруг других стратегических объектов.

Первый — 42-я дивизия РВСН, на вооружении которой находятся подвижные ракетные комплексы «Ярс». Её часто называют «ядерным спецназом» — в случае получения приказа о применении оружия массового поражения это подразделение вступит в дело одним из первых. Однако наиболее секретным считается 1231-й центр боевого управления РВСН, воинская часть 20003. Это подразделение ракетных войск стратегического назначения считают штабом управления секретной автоматической системой нанесения ядерного удара «Периметр», о работе и структуре которой ходит много легенд.

Как устроен «Периметр»?

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Для того чтобы объяснить, как работает «Мёртвая рука», необязательно вдаваться в технические подробности. Достаточно знать, что сам комплекс состоит из двух частей: замаскированного командного пункта, в котором находятся серверы и центр обработки данных, и ложного объекта, по которому противник нанесёт ядерный удар в случае начала войны. Считается, что настоящий объект, то есть пункт управления российским ядерным оружием, расположен в горе Косьвинский Камень. Там, согласно заявлениям американских военных и бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, система работает с 1985 года. В нулевых район начали активно перестраивать и расширять, и, похоже, как раз к совещанию у президента работы удалось закончить.

«Мёртвая рука», спрятанная на глубине 250 метров под одной из самых крупных гор уральского массива, работает крайне просто.

На систему «Периметр» замкнуты датчики, установленные на территории 18 ключевых объектов, по которым в случае начала третьей мировой точно будет нанесён ядерный удар. В обычном состоянии, когда датчики исправны и передают данные в центр управления системой «Периметр», «российский Скайнет» находится в спящем режиме. Однако, если связь нарушится и передача данных прервётся, система автоматически выйдет из спящего режима и начнёт проверку.

Первым делом — проверка радиационного фона на всех критически важных объектах. Если он превышен — значит, дело плохо. Кратный рост радиационного фона — первый признак того, что по стране нанесён ядерный удар.

Второй шаг подготовки к ядерному удару — тестовый сигнал на пульт дежурного офицера и помощника начальника Генерального штаба и министру обороны. Если на том конце провода "возьмут трубку", то система оповестит офицера о превышении радиационного фона и снова перейдёт в режим молчания, оставив управление ядерным оружием людям. Если на "звонок" системы «Периметр» никто не ответил, то она переходит к следующему этапу проверки.

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Президент России и Верховный главнокомандующий — последний эшелон между «машиной Судного дня» и началом третьей мировой. Если «Периметр» поймёт, что радиационный фон растёт, а в Генеральном штабе никто не отвечает на звонок, то последний шанс — звонок на «ядерный чемоданчик» президента. Терминал «Чегет», с которого президент управляет ядерным оружием, постоянно находится рядом с руководителем страны. Если руководитель страны, как и другие ключевые лица — министр обороны и начальник Генерального штаба — уничтожены в ходе ядерного удара и не отвечают на "звонки" системы управления ядерным оружием, то начинается обратный отсчёт.

Мифы про ракеты

Несколько лет назад один из разработчиков «Периметр», Владимир Ярынич, признался, что ни ему, ни кому-либо ещё неизвестно о надёжном способе вывода системы из строя. Бывший сотрудник Научно-исследовательского центра прикладной информатики Пётр Казульский пояснил, что часть суперкомпьютеров для «Периметр» в нулевых пришлось создавать заново, из-за чего скорость обмена данными выросла в несколько раз.

Все эти истории про взлёт командной ракеты — частично правда, а частично нет. Пунктов управления ядерным оружием в России несколько — может, даже несколько десятков. Каждый нужен на тот случай, если остальные будут уничтожены. Баллистическая ракета с передатчиком, которая взлетает для запуска остальных ракет, тоже есть, но это один из резервных вариантов — с точки зрения реагирования на угрозу это самый медленный способ нанести ответный удар. Не знаю, как сейчас, но в конце 90-х компьютер, созданный силами нескольких НИИ, давал команду на нанесение ответного удара в течение 45 секунд после завершения проверки Пётр Казульский Бывший сотрудник Научно-исследовательского центра прикладной информатики

По словам Казульского, новый пункт управления «Периметр», скорее всего, создавали с применением нейросетей и машинного обучения, по своей сути «это тоже человек, управляющий ядерной кнопкой, только живущий в электронных схемах и программном коде». Также, по словам Казульского, систему можно привести в боевое положение принудительно: сделать это можно с пульта системы управления ядерным оружием «Чегет» — таким правом обладает только президент страны, больше никто.

Приказано уничтожить

Долгое время считалось, что центр обработки данных «Периметр» находится на глубине 350 метров у подножия горы Ямантау. Однако за последние несколько лет и бывшие военные, и эксперты по ядерному оружию не раз говорили, что Ямантау, несмотря на размер, является ложной целью, а настоящий серверный зал «Периметр» находится в глубине Косьвинского Камня. По словам бывшего командира ракетного полка Киевского военного округа Андрея Кулишенко, помимо самой горы «Мёртвую руку» оберегает несколько контуров защиты.

Самое простое сравнение — матрёшка. «Периметр» — это то же самое, но только в форме куба. Самый большой куб — это внешний контур, чуть поменьше — это средний. Армированный бетон с защитой от радиации, системы вентиляции и всё прочее. Проектировали это ещё в 70-х и исходили из того, что по центру боевого управления прилетит где-то 50–100 мегатонн. Сдвинуть гору таким боевым блоком получится, но система всё равно уцелеет и отдаст приказ на применение ядерного оружия всем родам войск — от тех, кто дежурит в этот момент на постах, до подводных лодок Андрей Кулишенко Бывший командир ракетного полка Киевского военного округа, полковник запаса

Прямых аналогов у «Периметр» нет ни в США, ни в одной стране НАТО. Да, у американского президента тоже есть «ядерный чемоданчик» и даже целый самолёт для управления войной, но полностью автоматической системы, основанной на искусственном интеллекте, у потенциальных противников нет. Последнее обстоятельство по поводу системы «Периметр» почему-то почти всегда замалчивают и не особенно вспоминают. В случае получения приказа по отмеченным целям будет использован весь российский ядерный потенциал. В банке данных РВСН, по самым скромным подсчётам, может находиться не менее тысячи целей, принадлежащих США и странам НАТО. И все они в случае нападения на Россию будут уничтожены автоматически.

Авторы Сергей Андреев