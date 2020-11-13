«Периметр» в строю. Путину доложили о завершении работ над «русским Скайнетом»
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Система «Периметр» стала ключевым звеном в управлении российским ядерным оружием.
Автоматический приговор: как «Периметр» гарантирует, что ни один удар по России не останется без ответа. Фото © Getty Images
Занесло за Урал
11 ноября на совещании по российским силам ядерного сдерживания президент России Владимир Путин сделал ряд необычных и нетипичных даже для собраний такого уровня заявлений. Президент отметил, что системы управления стратегическими силами должны работать даже при ядерном ударе, и следом сообщил о завершении создания в РФ защищённого пункта управления ими. О каком конкретно объекте шла речь, не уточнялось, однако почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что под «защищённым объектом» имелся в виду «уральский стратегический район», о работах в котором сообщалось ещё несколько лет назад.
Главная достопримечательность этого района — закрытый для посторонних посёлок Уральский, больше известный как Косулино-1. На его территории размещён 21-й арсенал РВСН, где хранится значительная часть российского ядерного оружия и его носителей. Всего хранилищ ядерного оружия семь, и реальное местонахождение большинства таких объектов засекречено. Однако теории заговора, слухи, страшилки, но при этом никакой официальной информации — вращаются вокруг других стратегических объектов.
Первый — 42-я дивизия РВСН, на вооружении которой находятся подвижные ракетные комплексы «Ярс». Её часто называют «ядерным спецназом» — в случае получения приказа о применении оружия массового поражения это подразделение вступит в дело одним из первых. Однако наиболее секретным считается 1231-й центр боевого управления РВСН, воинская часть 20003. Это подразделение ракетных войск стратегического назначения считают штабом управления секретной автоматической системой нанесения ядерного удара «Периметр», о работе и структуре которой ходит много легенд.
Как устроен «Периметр»?
Фото © Shutterstock
Для того чтобы объяснить, как работает «Мёртвая рука», необязательно вдаваться в технические подробности. Достаточно знать, что сам комплекс состоит из двух частей: замаскированного командного пункта, в котором находятся серверы и центр обработки данных, и ложного объекта, по которому противник нанесёт ядерный удар в случае начала войны. Считается, что настоящий объект, то есть пункт управления российским ядерным оружием, расположен в горе Косьвинский Камень. Там, согласно заявлениям американских военных и бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, система работает с 1985 года. В нулевых район начали активно перестраивать и расширять, и, похоже, как раз к совещанию у президента работы удалось закончить.
«Мёртвая рука», спрятанная на глубине 250 метров под одной из самых крупных гор уральского массива, работает крайне просто.
- На систему «Периметр» замкнуты датчики, установленные на территории 18 ключевых объектов, по которым в случае начала третьей мировой точно будет нанесён ядерный удар. В обычном состоянии, когда датчики исправны и передают данные в центр управления системой «Периметр», «российский Скайнет» находится в спящем режиме. Однако, если связь нарушится и передача данных прервётся, система автоматически выйдет из спящего режима и начнёт проверку.
- Первым делом — проверка радиационного фона на всех критически важных объектах. Если он превышен — значит, дело плохо. Кратный рост радиационного фона — первый признак того, что по стране нанесён ядерный удар.
- Второй шаг подготовки к ядерному удару — тестовый сигнал на пульт дежурного офицера и помощника начальника Генерального штаба и министру обороны. Если на том конце провода "возьмут трубку", то система оповестит офицера о превышении радиационного фона и снова перейдёт в режим молчания, оставив управление ядерным оружием людям. Если на "звонок" системы «Периметр» никто не ответил, то она переходит к следующему этапу проверки.
Фото © Shutterstock
- Президент России и Верховный главнокомандующий — последний эшелон между «машиной Судного дня» и началом третьей мировой. Если «Периметр» поймёт, что радиационный фон растёт, а в Генеральном штабе никто не отвечает на звонок, то последний шанс — звонок на «ядерный чемоданчик» президента. Терминал «Чегет», с которого президент управляет ядерным оружием, постоянно находится рядом с руководителем страны. Если руководитель страны, как и другие ключевые лица — министр обороны и начальник Генерального штаба — уничтожены в ходе ядерного удара и не отвечают на "звонки" системы управления ядерным оружием, то начинается обратный отсчёт.
Мифы про ракеты
Несколько лет назад один из разработчиков «Периметр», Владимир Ярынич, признался, что ни ему, ни кому-либо ещё неизвестно о надёжном способе вывода системы из строя. Бывший сотрудник Научно-исследовательского центра прикладной информатики Пётр Казульский пояснил, что часть суперкомпьютеров для «Периметр» в нулевых пришлось создавать заново, из-за чего скорость обмена данными выросла в несколько раз.
Все эти истории про взлёт командной ракеты — частично правда, а частично нет. Пунктов управления ядерным оружием в России несколько — может, даже несколько десятков. Каждый нужен на тот случай, если остальные будут уничтожены. Баллистическая ракета с передатчиком, которая взлетает для запуска остальных ракет, тоже есть, но это один из резервных вариантов — с точки зрения реагирования на угрозу это самый медленный способ нанести ответный удар. Не знаю, как сейчас, но в конце 90-х компьютер, созданный силами нескольких НИИ, давал команду на нанесение ответного удара в течение 45 секунд после завершения проверки
По словам Казульского, новый пункт управления «Периметр», скорее всего, создавали с применением нейросетей и машинного обучения, по своей сути «это тоже человек, управляющий ядерной кнопкой, только живущий в электронных схемах и программном коде». Также, по словам Казульского, систему можно привести в боевое положение принудительно: сделать это можно с пульта системы управления ядерным оружием «Чегет» — таким правом обладает только президент страны, больше никто.
Приказано уничтожить
Долгое время считалось, что центр обработки данных «Периметр» находится на глубине 350 метров у подножия горы Ямантау. Однако за последние несколько лет и бывшие военные, и эксперты по ядерному оружию не раз говорили, что Ямантау, несмотря на размер, является ложной целью, а настоящий серверный зал «Периметр» находится в глубине Косьвинского Камня. По словам бывшего командира ракетного полка Киевского военного округа Андрея Кулишенко, помимо самой горы «Мёртвую руку» оберегает несколько контуров защиты.
Самое простое сравнение — матрёшка. «Периметр» — это то же самое, но только в форме куба. Самый большой куб — это внешний контур, чуть поменьше — это средний. Армированный бетон с защитой от радиации, системы вентиляции и всё прочее. Проектировали это ещё в 70-х и исходили из того, что по центру боевого управления прилетит где-то 50–100 мегатонн. Сдвинуть гору таким боевым блоком получится, но система всё равно уцелеет и отдаст приказ на применение ядерного оружия всем родам войск — от тех, кто дежурит в этот момент на постах, до подводных лодок
Прямых аналогов у «Периметр» нет ни в США, ни в одной стране НАТО. Да, у американского президента тоже есть «ядерный чемоданчик» и даже целый самолёт для управления войной, но полностью автоматической системы, основанной на искусственном интеллекте, у потенциальных противников нет. Последнее обстоятельство по поводу системы «Периметр» почему-то почти всегда замалчивают и не особенно вспоминают. В случае получения приказа по отмеченным целям будет использован весь российский ядерный потенциал. В банке данных РВСН, по самым скромным подсчётам, может находиться не менее тысячи целей, принадлежащих США и странам НАТО. И все они в случае нападения на Россию будут уничтожены автоматически.