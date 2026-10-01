Автоматика Судного дня: как нейросеть «Мёртвой руки» отправит НАТО в каменный век Оглавление «Мёртвая рука» не спала: система работает 45 секунд: машина бьет без приказа Генералы спорят: выживет ли ответный удар Запад в ужасе: от «Периметра» не спастись Запад испугался модернизации легендарной советской системы ответного ядерного удара «Периметр, известной как «Мёртвая рука». Life.ru рассказывает, чем известно легендарное оружие и как устроено Система «Мёртвая рука» кошмарит Запад: как работает загадочное оружие. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Западе снова заговорили о «Мёртвой руке». Британское издание The Times допустило, что Россия якобы возвращает к жизни и модернизирует советскую систему гарантированного ответного ядерного удара «Периметр», известную на Западе как Dead Hand («Рука мертвеца» или «Мёртвая рука»). Официально система была поставлена на боевое дежурство в середине 1980-х, но, как отмечают эксперты, она и не прекращала работу. Life.ru рассказывает, что это за система, как она работает и почему даже западные аналитики признают: надёжного способа её отключить не существует.

«Мёртвая рука» не спала: система работает

Разговоры о модернизации «Мёртвой руки» – лишь часть общей картины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ещё в 2018 году подтверждал: система ответного ядерного удара «Периметр» по-прежнему эффективно работает. Ответственные за её функционирование, по его словам, «принимают во внимание меняющиеся обстоятельства и должным образом отражают эти обстоятельства с практической стороны функционирования подобного рода комплексов». Иными словами, система не законсервирована – она функционирует и адаптируется к современным вызовам и реалиям.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, сегодня «Периметр» стал ещё совершеннее. «Это гарантия того, что никакая ядерная атака против России не останется безответной», – подчеркнул Леонков. Именно поэтому западные публикации о «возрождении» системы выглядят скорее как запоздалое признание реальности и частично введение в заблуждение – ведь система никогда не переставала работать.

Система «Периметр» — как работает. Фото © atomic-energy

45 секунд: машина бьет без приказа

Ключевое отличие «Периметра» от любых других систем – человек в цепочке принятия решения не обязателен. Если массированный ядерный удар по нашей стране уничтожит командные пункты и связь с руководством, система отработает самостоятельно.

Система «Периметр» непрерывно тестирует уровень радиационного фона на критически важных объектах: Кремль, правительство, Минобороны и Генштаб, пункты управления военных округов и флотов, позиции РВСН, важнейшие авиа- и военно-морские базы, города с ключевыми оборонными объектами. Если фон превышен, «Периметр» делает вывод, что по России нанесён ядерный удар. Далее следуют тестовый сигнал на пульт дежурного офицера и запрос подтверждения от руководства. Если ответа нет – система сама запускает массированный ядерный ответ.

«Суть в том, что если противник нанесёт массированный удар и связь с руководством будет утрачена, «Периметр» автоматически отдаст приказ о запуске всех баллистических ракет по заранее заданным координатам», – объяснял Леонков. Сигнальные ракеты, запускаемые при активации, передают код, который улавливают пусковые установки по всей стране, и после этого инициируется массовый пуск.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл некоторые детали алгоритма: «Это боевое дежурство систем управления, которые постоянно контролируют околоземные орбиты. Искусственный интеллект понимает, что система работает, люди контролируют ситуацию, но, если вдруг мы по какой-то причине пропускаем удар, всё меняется». Система периодически запрашивает ответ, и когда не получает его, «понимает», что люди потеряли контроль и произошло ядерное нападение. «В результате автоматически принимается решение и наносится удар», — пояснил Матвийчук.

По данным бывшего сотрудника НИИ прикладной информатики Петра Казульского, ещё в конце 1990-х компьютер, созданный силами нескольких институтов, давал команду на ответный удар в течение 45 секунд после завершения проверки. Современная система, по имеющимся данным, оснащена нейросетью и работает ещё быстрее.

Концепция ответного ядерного удара: как устроено оружие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Генералы спорят: выживет ли ответный удар

Однако не все уверены в эффективности «Мёртвой руки». Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете «Звезда» высказывал сомнения в эффективности системы в изменившихся условиях.

«Мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора. Если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет», – заявлял Есин. По его мнению, единственной ответной мерой на размещение американских ракет в Европе является переход к «доктрине упреждающего удара».

Однако эта позиция – скорее экспертный спор о тактике, а не о самом существовании системы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, подтвердил: «Периметр» по-прежнему эффективно работает, а ответственные за его функционирование «принимают во внимание меняющиеся обстоятельства и должным образом отражают эти обстоятельства с практической стороны».

Запад в ужасе: от «Периметра» не спастись

Британское издание The Times пишет: «Судя по всему, «Мёртвая рука» переживает масштабную модернизацию… Система предназначена для нанесения ответного удара». Западные аналитики связывают активизацию работ с ядерной политикой США.

Американский журнал The National Interest ещё в 2018 году называл «Периметр» главным оружием «судного дня», отмечая, что Россия «уже готова расчехлить смертоносный «Периметр»». При этом автор публикации Майкл Пек не заострял внимание на том, что система является автоматической системой ответного удара – то есть запускается лишь в том случае, если в отношении России уже было массово применено ядерное оружие.

Именно эта автоматика и пугает Запад больше всего. Человеческий фактор, на который можно повлиять, здесь отсутствует. Решение принимает машина – и это делает «Периметр» неуязвимым для любых попыток «договориться» или «предотвратить» ответ.

Ранее глава Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин предупредил Запад об опасном недопонимании российской ядерной доктрины, отметив, что за рубежом ошибочно считают, будто Москва пустит в ход оружие сдерживания только после прямого ядерного удара по её территории.

В последние годы в ответ на любые внешние угрозы, особенно со стороны Америки, российские официальные лица и эксперты напоминают о «Периметре». Так было, в частности, прошлым летом – президент США Дональд Трамп резко высказался о «мёртвой экономики» России и Индии, а заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал ему вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мёртвая рука».

Авторы Вячеслав Кокуркин