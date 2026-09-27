На Западе испугались модернизации российской «Мёртвой руки»

На Западе допускают, что Москва вернула к жизни механизм гарантированного ответного ядерного удара — аналог советской системы «Периметр», известной как «Рука мертвеца» или «Мёртвая рука». Об этом написало британское издание The Times.

«Судя по всему, «Мертвая рука» переживает масштабную модернизацию. (...) Система предназначена для нанесения ответного удара», — сказано в публикации.

По версии авторов публикации, возможное восстановление проекта могло стать реакцией на ядерную политику Соединённых Штатов.

«Мёртвая рука» — неофициальное западное название советской, а затем российской системы «Периметр», созданной в годы холодной войны как резервный контур управления стратегическими ядерными силами. Её задача — гарантировать возможность ответного ядерного удара даже в случае уничтожения высшего руководства и основных каналов связи после массированной атаки. Разработка системы началась в СССР в 1970-х годах, на боевое дежурство её поставили в середине 1980-х. В открытых источниках сообщалось, что «Периметр» способен передавать команды стратегическим силам через специальные командные ракеты, однако точные алгоритмы работы, современный состав и режимы применения системы засекречены. Российские военные ранее подтверждали, что система сохраняет боеспособность.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин предупредил Запад об опасном недопонимании российской ядерной доктрины. По его словам, за рубежом ошибочно считают, что Москва пустит в ход оружие сдерживания только после прямого ядерного удара по её территории.