FA: Армия России является единственным соперником США в ядерных вооружениях

Российские вооружённые силы за время конфликта на Украине получили опыт ведения боевых действий с применением технологий нового поколения. Этот опыт, по оценке американского журнала Foreign Affairs, даёт Армии России серьёзное преимущество перед большинством других вооружённых сил мира, включая американские.

«Москва сейчас располагает одной из сильнейших армий в мире и, кроме того, имеет уникальный опыт ведения наземной войны нового поколения — преимущество перед практически любыми другими вооружёнными силами, включая Соединённые Штаты», — пишет издание.

Издание отмечает, что украинские военные также освоили новые технологии и адаптировались к современным условиям боевых действий. При этом, по мнению авторов публикации, Украина сохраняет зависимость от западной поддержки и после завершения конфликта рискует потерять часть полученных возможностей.

Отдельно журнал оценил ядерный потенциал России. В публикации говорится, что Москва остаётся единственной страной, которая способна соперничать с США в области стратегических ядерных вооружений. Китай продолжает расширять и модернизировать свой ядерный арсенал, однако, как отмечает издание, ему потребуется значительное время, чтобы достичь уровня России и США.

Ранее основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что российские войска за годы конфликта существенно изменили подход к ведению боевых действий. По его словам, российские подразделения стали быстрее реагировать на угрозы и эффективнее адаптироваться к западным системам вооружения.