Российские войска за время конфликта на Украине заметно изменили подход к ведению боевых действий. Армия России быстрее реагирует на угрозы и лучше приспосабливается к западным системам вооружения. Такое мнение высказал основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс.

По его словам, многие оценки о слабости Вооружённых сил Российской Федерации не соответствуют текущей ситуации. Принс считает, что за годы конфликта российские подразделения накопили значительный опыт работы против современных видов вооружения.

«Не слушайте политиков-идиотов. Российская Армия стала бесконечно умнее», — заявил Принс.

Он также обратил внимание на развитие российских средств радиоэлектронной борьбы. По оценке предпринимателя, именно они снизили эффективность части вооружения, которое страны НАТО передали Украине.

Принс отметил, что российские военные лучше научились противодействовать системам связи, навигации и наведения. Отдельно он указал на опыт борьбы с беспилотниками и средствами разведки.

Радиоэлектронная борьба позволяет нарушать работу радиоканалов, спутниковой навигации и систем управления дронами. На фоне широкого применения беспилотной авиации значение таких комплексов в зоне боевых действий выросло.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю установили контроль над 15 населёнными пунктами в зоне специальной военной операции. В Минобороны РФ заявляли о продвижении подразделений сразу на нескольких направлениях. В сводках ведомства упоминались населённые пункты в ДНР, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Российская сторона также сообщала об улучшении позиций и продвижении вглубь обороны противника на отдельных участках.