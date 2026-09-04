За минувшие семь дней российская армия взяла под контроль 15 населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ 4 сентября.

Согласно сводке, только за последние сутки под контроль перешли Никаноровка и Грузское, расположенные на территории Донецкой Народной Республики. Ранее в течение недели силами различных группировок были заняты и другие рубежи.

В военном ведомстве уточнили, что бойцы «Севера» установили контроль над рядом сел в Сумской и Харьковской областях, включая Великий Прикол и Казачью Лопань. Группировка «Запад» отчиталась об освобождении Святогорска в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки улучшили позиции и заняли Ижевку и Никаноровку. В свою очередь, силы «Центра» выбили противника из Рубежного и Новоандреевки.

Помимо этого, бойцы «Востока» продвинулись вглубь вражеской обороны, освободив Червоную Криницу в Запорожской области. Группировка «Днепр» в том же регионе заняла Новопавловку, улучшив тактическое положение.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские подразделения каждый день продвигаются вперёд на всех направлениях специальной военной операции. По словам главы государств, динамика на линии соприкосновения сейчас очевидна для всех.