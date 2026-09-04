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Специальная военная операция

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Опубликовано 4 сентября, 09:19

Никаноровка и Грузское взяты под контроль Армии России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Российские войска освободили населённые пункты Никаноровка и Грузское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, населённые пункты перешли под контроль российских подразделений в результате наступательных действий. Достижение принадлежит подразделениям Южной группировки войск. Всего же за неделю освобождено 15 населённых пунктов в зоне СВО.

Один за другим: Сразу четыре населённых пункта перешли под контроль ВС РФ в зоне СВО
Один за другим: Сразу четыре населённых пункта перешли под контроль ВС РФ в зоне СВО

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении посёлка Казачья Лопань в Харьковской области. В битве за него участвовали подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа «Ахмат». Кроме того, военные освободили Новопавловку в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли этот населённый пункт.

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Андрей Бражников
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