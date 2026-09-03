Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили четыре населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. Так, под контроль наших подразделений перешли Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, а также Ижевка в Донецкой Народной Республике.

Как уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» освободили Василевку, Благодатное и Должанку в Харьковской области. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населённым пунктом Ижевка в ДНР.

А на днях Армия России освободила в Запорожской области сёла Червоная Криница и Новопавловка. Оба населённых пункта находятся севернее Орехова, а расстояние между ними по прямой составляет около 12 километров. По оценке военкоров, их освобождение позволяет охватить город с северо-восточного и северо-западного направлений, усиливая давление на пути снабжения гарнизона ВСУ.