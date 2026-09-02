Новости СВО 2 сентября: Взяты Червоная Криница и Новопавловка, зачистка Орехова, студенты ВСУ гибнут под Сумщиной, условия мира от Матвиенко Оглавление Запорожская область 2 сентября: освобождены Червоная Криница и Новопавловка Сумская область 2 сентября: Киев отправляет в бой студентов Харьковская область 2 сентября: бои в Волчанском котле ДНР 2 сентября: наступление на Славянск Карта СВО на 2 августа 2026 года Условия России по мирному договору: краткосрочного перемирия не будет ВС РФ окружают Орехов, у границы Белгородской области окружены подразделения ВСУ, в ДНР бои за Николаевку, Валентина Матвиенко отказала Украине и Европе в краткосрочном перемирии — дайджест на 2 сентября 2026 года. 10765 10765 Армия России окружает Орехов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Запорожская область 2 сентября: освобождены Червоная Криница и Новопавловка

Армия России освободила в Запорожской области сёла Червоная Криница и Новопавловка. Населённые пункты находятся вблизи города Орехов, в котором уже фиксируется присутствие российских войск.

— Смысл двух пунктов в одной сводке — охват. Червоная Криница закрывает северо-восточный фланг, Новопавловка — северо-западный, между ними по прямой около 12 километров севернее города. Восточную логистику гарнизона подрезали ещё 17 августа: с падением Новосолошино встал участок Т-0408 Павлоград — Орехов — Токмак. Остаётся плечо Н-08 на Запорожье, и Новопавловка выведена как раз на него, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военкор предполагает, что следующие сёла, которые займут группировки «Восток» и «Днепр», станут Преображенка и Юрковка.

Сумская область 2 сентября: Киев отправляет в бой студентов

Суточные потери ВСУ в Сумской области превысили 145 человек. Противник лишился миномёта, автомобилей, в том числе грузовых, БПЛА и НРТК. ВС РФ наступают в Шосткинском и Сумском районах. Идут бои за Уланово и Толстодубово. Населённые пункты находятся в нескольких километрах от Курской области.

— Подтверждены первые случаи участия в боевых действиях студентов военных кафедр и курсантов, прибывших в боевые бригады ВСУ на стажировку, — сообщили в группировке «Север».

Харьковская область 2 сентября: бои в Волчанском котле

Группировка «Север» продолжает уничтожать противника в Волчанском котле, сформированном на границе Белгородской и Харьковской областей. При попытке выйти из окружения понесла потери 159-я бригада ВСУ.

— Выдвижение трех ББМ «Тиса» вскрыто разведкой Северян в районе н.п. Резниково, после чего по бронетехнике один за другим начали прилетать FPV наших бойцов. В одной из ББМ помимо живой силы находились боеприпасы. Третья бронемашина подорвалась на мине, — рассказали в «Севере».

Одновременно с этим штурмовики ВС РФ продвигаются в Казачьей Лопани и в Купянском районе.

ДНР 2 сентября: наступление на Славянск

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили личный состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ начали бои на территории Славянской ТЭС. Она находится в городе Николаевка. Военный корреспондент Павел Кукушкин отметил, что, освободив этот город, Армия России начнёт бои за Славянск.

— Именно поэтому сейчас противник очень серьёзно обороняется, подвозит свежие силы, снимает с других направлений, пытается контратаковать северо-восточнее в районе Красного Лимана, где работает наша группировка «Запад», — рассказал Кукушкин.

Военкор объяснил, что продвижение у Красного Лимана позволит российским подразделениям зайти на Славянск с севера и северо-востока, а также перекрыть трассу, идущую через Изюм на Харьков. Наступление на Славянск идёт с нескольких сторон, в том числе с запада.

— Группировка «Юг» движется как к Славянску, так и к Краматорску, — сообщил Кукушкин.

Карта СВО на 2 августа 2026 года

Карта СВО: Армия России взяла под контроль Червоную Криницу. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Условия России по мирному договору: краткосрочного перемирия не будет

На полях саммита ШОС+ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликта на Украине должен закончиться в ближайшее время.

— Через более чем четыре года настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции, — сказал генсек ООН.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Москва готова к переговорам, но России нужен «надёжный мирный план».

— Мы согласны на мирные переговоры только на условиях, что это будет надежный мирный план, что никогда больше ничего подобного со стороны Украины не повторится, что она никогда не будет анти-Россией, что никогда она не будет тараном для Запада, чтобы попытаться нанести России геополитическое поражение и так далее. Вот этого мы больше не допустим, — объяснила Матвиенко.

По её словам, приостановки боевых действий не будет. Матвиенко считает, что они приведут к перевооружению Украины и продолжению вооружённого конфликта.

— Мы уже все это проходили, — отметила спикер Совфеда.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 1 сентября.

Авторы Даниил Черных