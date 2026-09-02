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Опубликовано 2 сентября, 13:28

Боевики прячутся в подвалах: «Запад» приступил к зачистке Святогорска

Группировка «Запад» зачищает освобождённый Святогорск от бойцов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные из группировки «Запад» приступили к зачистке освобождённого Святогорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

Сейчас бойцы проверяют здания и подвалы, где ещё могут скрываться украинские военнослужащие. По данным ведомства, город удалось освободить в результате активных действий подразделений группировки «Запад».

Одновременно российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Студенка Харьковской области, а также Райгородка, Маяков, Сидорова, Крымок и Пришиба в ДНР.

В Минобороны добавили, что за сутки противник потерял на этом направлении свыше 205 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.

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Накануне Армия России освободила в Запорожской области сёла Червоная Криница и Новопавловка. Оба населённых пункта находятся севернее Орехова, а расстояние между ними по прямой составляет около 12 километров. По оценке военкоров, их освобождение позволяет охватить город с северо-восточного и северо-западного направлений, усиливая давление на пути снабжения гарнизона ВСУ. Восточная логистика Орехова, как отмечалось в материале, ранее уже оказалась нарушена после взятия Новосолошино.

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Николь Вербер
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