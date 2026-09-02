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Специальная военная операция

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Опубликовано 1 сентября, 21:01

Путин сообщил о переходе Святогорска в ДНР под контроль Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Отвечая на вопросы журналистов, российский лидер Владимир Путин сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль город Святогорск в ДНР.

«За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населённых пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопать, а вот вчера — город Святогорск», — рассказал президент РФ.

Путин: Войска наращивают темпы наступления, освобождение ДНР идёт планово
Путин: Войска наращивают темпы наступления, освобождение ДНР идёт планово

Российские войска за прошедшие сутки освободили населённые пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили вышеуказанные населённые пункты. Новопавловка и Червоная Криница расположены на Запорожском направлении, где российские силы продолжают продвижение.

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Алена Пенчугина
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