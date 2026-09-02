Отвечая на вопросы журналистов, российский лидер Владимир Путин сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль город Святогорск в ДНР.

«За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населённых пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопать, а вот вчера — город Святогорск», — рассказал президент РФ.

Российские войска за прошедшие сутки освободили населённые пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили вышеуказанные населённые пункты. Новопавловка и Червоная Криница расположены на Запорожском направлении, где российские силы продолжают продвижение.