Российские войска продолжают наращивать темпы наступления в зоне СВО, а освобождение территорий Донецкой Народной Республики идёт по плану. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

По словам главы государства, российские подразделения охватывают Дружковку, ведут уличные бои за контроль над городом Доброполье, а также приближаются к Славянску и Краматорску. Путин сообщил, что на отдельных участках линии соприкосновения до этих городов осталось от 1,5 до 3 километров.

«Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населённых пунктов», — подчеркнул Путин.

Ранее в Кремле заявили, что Москва готова принять Владимира Зеленского для переговоров. Позиция РФ не изменилась. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трёхсторонний саммит, о котором постоянно говорят в Киеве, возможен только для финализации договорённостей, достичь которых можно только путём очень сложных переговоров.