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Опубликовано 1 сентября, 09:11

Армия России освободила Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска за прошедшие сутки освободили населённые пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили вышеуказанные населённые пункты.

Новопавловка и Червоная Криница расположены на Запорожском направлении, где российские силы продолжают продвижение.

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Всего несколько дней назад российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области. Накануне под контроль ВС РФ также перешла Неженка, где, по данным участников боёв, украинские силы активно применяли беспилотники. До этого Life.ru сообщал об освобождении Зелёного и Новосолошино в Запорожской области. В последнем случае речь шла о продвижении российских подразделений к востоку от Орехова.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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