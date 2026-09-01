Армия России освободила Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области

Российские войска за прошедшие сутки освободили населённые пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили вышеуказанные населённые пункты.

Новопавловка и Червоная Криница расположены на Запорожском направлении, где российские силы продолжают продвижение.

Всего несколько дней назад российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области. Накануне под контроль ВС РФ также перешла Неженка, где, по данным участников боёв, украинские силы активно применяли беспилотники. До этого Life.ru сообщал об освобождении Зелёного и Новосолошино в Запорожской области. В последнем случае речь шла о продвижении российских подразделений к востоку от Орехова.