Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские войска установили контроль над Андреевкой и Новосолошино. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, населённые пункты перешли под контроль российских подразделений в ходе продвижения на соответствующих участках фронта.

Новосолошино расположено в Запорожской области, к востоку от Орехова. Село находится примерно в 1,5 километра от левого берега реки Верхняя Терса, неподалёку от Никольского и Тимошевки. Через населённый пункт проходит автомобильная дорога.

Этот участок находится на направлении, где в последние недели российские подразделения последовательно расширяли зону контроля. Накануне Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области. Ещё раньше российские войска взяли под контроль Новое Поле.