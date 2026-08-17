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17 августа, 09:24

Армия России взяла ещё два населённых пункта в ДНР и Запорожской области

ВС РФ освободили Андреевскую Общину и Новосолошино

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские войска установили контроль над Андреевкой и Новосолошино. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, населённые пункты перешли под контроль российских подразделений в ходе продвижения на соответствующих участках фронта.

Новосолошино расположено в Запорожской области, к востоку от Орехова. Село находится примерно в 1,5 километра от левого берега реки Верхняя Терса, неподалёку от Никольского и Тимошевки. Через населённый пункт проходит автомобильная дорога.

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Этот участок находится на направлении, где в последние недели российские подразделения последовательно расширяли зону контроля. Накануне Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области. Ещё раньше российские войска взяли под контроль Новое Поле.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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