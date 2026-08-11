Армия России освободила Новое Поле в Запорожской области

Российские войска освободили населённый пункт Новое Поле в Запорожской области. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны РФ.

В последние дни район Нового Поля регулярно фигурировал в сводках российского военного ведомства. Ещё 10 августа Минобороны сообщало о продвижении подразделений группировки войск «Восток» и ударах по формированиям ВСУ в районе Нового Поля, Мировки, Никольского, Егоровки и Широкого.

О продвижении российских подразделений непосредственно возле Нового Поля сообщалось и 8 августа. Тогда представители группировки «Восток» заявляли о движении в глубину обороны ВСУ сразу на нескольких участках Запорожского направления.

Новое Поле находится на восточном участке Запорожской области. Наступление на этом направлении российские войска развивают со стороны западной границы ДНР.

Все главные события СВО 11 августа, продвижение ВС РФ и актуальная карта боевых действий — в большом материале Life.ru. В сегодняшней сводке отдельно разбирается ситуация на Запорожском направлении и продвижение российских подразделений.

Ранее Life.ru рассказывал о выходе российских войск к Запорожской области со стороны ДНР. Тогда Владимир Рогов называл Новое Поле среди населённых пунктов, район которых открывал новое направление для дальнейшего продвижения.