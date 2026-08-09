«Не раз она нас спасала»: Как собака Баста помогает российским военным укрываться от БПЛА

Собака по кличке Баста уже около года сопровождает российских военных на боевых заданиях и заранее предупреждает их о приближении беспилотников. Об этом рассказал боец с позывным Морген, его историю публикует проект «Герои спецоперации Z».

Морген привёз Басту с собой, когда ей было почти два года. До этого пёс жил в городе и не сталкивался со звуками взрывов, миномётных обстрелов и дронов, однако быстро привык к новой обстановке. По словам бойца, острый слух позволяет собаке заметить приближение БПЛА значительно раньше человека.

«Человеческий слух не улавливает звук дрона издалека. Собачий слух гораздо лучше. Если мы её услышим в приближении 200–300 метров, она её может услышать за полкилометра-километр. То есть у нас есть время спрятаться», — рассказал военнослужащий.

У Басты появился свой способ подавать сигнал. При приближении беспилотника она вскакивает, настораживает уши, прислушивается и начинает лаять. Такое поведение даёт бойцам дополнительное время, чтобы найти укрытие.

За помощь четвероногую напарницу поощряют лакомствами и игрушками. Впрочем, как отмечает Морген, Баста непривередлива — развлечением для неё может стать даже обычная ветка.

Ранее Life.ru рассказывал о другом четвероногом помощнике российских военных. Стаффордширский терьер Дизель ценой своей жизни спас четырёх разведчиков от атаковавшего их FPV-дрона: по словам бойца, пёс прыгнул на летевший аппарат и схватил его в воздухе.