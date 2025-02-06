Собака-герой и кошка, которая вычисляет дроны: удивительные герои СВО на «Лохматом Оскаре»

Если вы думаете, что в 2025 году существуют церемонии награждения только для людей, то вы очень ошибаетесь. В России придумали элитную премию для питомцев, которые отличились подвигами. А теперь представьте, если бы животные могли сами забрать свои награды, на церемонии в Зеленоградске было бы очень необычно. Премия «Лохматый Оскар» (она же «Мой ласковый и нужный зверь») призвана чтить зверей, которые вдохновляют, спасают, становятся примерами смелости и верности. И вот финальный список объявлен. В семёрку финалистов прошли: собака-канистерапевт Рона из Калининграда;

камчатская овчарка Ирбис;

служебный пёс Жаир из Уссурийска;

бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка;

служебный кот Толик из Москвы;

дворняга Победа;

кошка Багира.

Особенное внимание приковано к последней парочке финалистов, чьи истории неразрывно связаны с боевыми действиями в зоне СВО. Как бездомный щенок стал символом верности, а кошка научилась вычислять беспилотники — рассказываем!

Победа — талисман подразделения

Life.ru рассказывает о героях «Лохматого Оскара» — от собак до бегемотов. dobrovserdce.ru

Дворнягу с символичным именем Победа бойцы нашли в Херсонской области. Щенок жил под бетонными плитами, по которым ходила военная техника. Максим с позывным Бурят уговорил командира забрать малыша. Так щенок стал талисманом подразделения. Поначалу он был слабым и болезненным, но вскоре окреп. Теперь это настоящая охранница: ночью несёт службу, громким лаем предупреждает о любой опасности. Однажды Победа спасла бойцов от гибели, когда в сильный ливень вывела их с минного поля. Собака интуитивно нашла безопасную тропу и, усевшись на неё, указала путь.

После подрыва Каховской ГЭС подразделение оказалось в зоне затопления. Максим, рискуя жизнью, нырнул в блиндаж и спас Победу. Солдаты остались без еды и амуниции, ночевали на голой земле, но собака помогала согреться, став живой грелкой. Сейчас Победа живёт в семье Максима. Жена Диана бережно заботится о ней, считая частичкой мужа. Когда Победа заболела и перенесла операцию, стало ясно: окопная жизнь сказалась на здоровье. Теперь она на заслуженном отдыхе, но для бойцов остаётся первой «дембельнутой» собакой.

Багира — кошка с нюхом на беспилотники

Как животные помогают военным: истории Победы и Багиры. Фото © dobrovserdce.ru

Чёрная кошка Багира служит в артиллерийских войсках. У неё настоящий талант: животное улавливает приближение вражеских дронов и предупреждает бойцов своим поведением. Багира наблюдает за небом с деревьев. Солдаты уже привыкли, что их пушистая напарница поднимает тревогу ещё до того, как техника фиксирует цель.

«Лохматый Оскар»: собака и кошка из зоны СВО вышли в финал премии. Фото © Telegram / SHOT

В лагере её называют «боевой пантерой» и даже шуточно описывают её способности, как у новейшей военной техники: «Высокая проходимость, встроенные локаторы, режим «стелс» и система динамической защиты К.О.Г.Т.И.». Кошка не только помогает, но и поднимает боевой дух. Ночью её можно услышать в лагере — солдаты переговариваются с питомцем, спрашивают, всё ли спокойно. Иногда подшучивают: «Ну куда ты ещё выше лезешь, что там на небе, Багира?»

История премии «Лохматый Оскар»

Невероятные истории животных – героев 2024 года. Фото © dobrovserdce.ru

Премия «Лохматый Оскар» учреждена в 2019 году. Она отмечает не только животных-героев, но и людей, помогающих братьям нашим меньшим. В этом году в финал вышли семь выдающихся питомцев. Среди них — и бегемотиха Захарья, которая стала символом Казанского зоопарка и примером заботы о диких животных.