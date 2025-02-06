Сотни православных почтили память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище

Верующие жители Петербурга собрались на Смоленском кладбище, чтобы почтить память блаженной Ксении Петербургской, которую считают покровительницей города. Об этом сообщает «Фонтанка».

Верующие пришли к Ксении Петербургской. Фото © Фонтанка.ру / Михаил Огнев

Люди несут цветы к могиле Ксении, они считают её своей заступницей и помощницей. Пришедшие читают молитвы у часовни и прислоняются к ней головой. Память святой почтил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Блаженная Ксения Петербургская — это святая, известная в православной традиции, которая жила в Санкт-Петербурге в XVIII-XIX веках. Она родилась в 1730 году и была замужем за офицером, который умер. После его смерти она решила отказаться от мирской жизни и начала вести аскетический образ жизни. Ксения надела мужскую одежду и стала бродить по улицам Петербурга, провозглашая покаяние и призывая людей к вере. Она часто помогала бедным и нуждающимся, проявляя милосердие и сострадание.

Ксения прославилась своими чудесами и пророческими дарованиями. После её смерти в 1803 году она была похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Позже её могила стала местом паломничества, и многие верующие обращались к ней с молитвами о помощи. Ксения была канонизирована Русской православной церковью в 1988 году, и её память чтят 6 февраля (по новому стилю).